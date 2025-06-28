8 профессий, которые исчезнут через 5 лет, — проверьте, не работаете ли вы в зоне риска
Пока мы спорим о будущем роботов, ИИ уже вытесняет целые профессии. Life.ru рассказывает, какие специальности исчезнут через 5 лет и как не остаться без работы.
Профессии, которые исчезнут через 5 лет: список 2025 года. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers, © Freepik, © Freepik
Если вам меньше 30 — считайте, вы на старте длинного карьерного марафона. Но вот парадокс: пока вы вкладываете время и силы в образование и первые строчки в резюме, часть профессий, на которые вы, возможно, ставите, просто... исчезает. Life.ru рассказывает, какие профессии и почему вы уже можете не застать.
Новые технологии — новые профессии
Какие работы заменит искусственный интеллект в ближайшее время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete
Мир труда стремительно меняется, и эти изменения гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Автоматизация захватывает не только фабрики, но и привычные офисные пространства, магазины, банки и даже креативные индустрии. Новые технологии проникают повсюду, а значит, навыки, которые ещё недавно были конкурентным преимуществом, теряют свою ценность. Профессии, завязанные на рутину и повторяющиеся действия, первыми подпадают под удар, делится учредитель HR-агентства «Нанято» Зилина Султанова.
Всё, что можно автоматизировать, — автоматизируют. И это уже происходит в реальном времени, меняя облик современного рынка труда и повседневной жизни.
Это значит, что привычная стратегия «получить профессию и работать по ней до пенсии» сегодня уже не работает. Профессии устаревают быстрее, чем обновляются учебные программы. Всё больше работодателей смотрят не на диплом, а на способность человека адаптироваться, учиться и мыслить гибко.
Что под угрозой уже в ближайшие 5–10 лет?
Специальности под угрозой автоматизации в России в 2025 году. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Революция происходит прямо у нас на глазах, но мы часто не замечаем её масштабов. Каждый день тысячи людей приходят на работу, не подозревая, что их рабочие места уже помечены красным маркером в планах автоматизации. Вот список профессий, которые находятся в зоне наибольшего риска и могут исчезнуть в ближайшие годы.
- Кассиры и операторы фуд-кортов. Самообслуживание — уже норма в супермаркетах и фастфуде. Роботизированные терминалы вытесняют живых людей.
- Операторы кол-центров. Чат-боты и голосовые ИИ-помощники работают быстрее, не устают и не требуют отпусков.
- Архивариусы и делопроизводители. Работа с документами и базами давно автоматизируется — ИИ делает это быстрее и без ошибок.
- Бухгалтеры без аналитики. Простое ведение отчётности теперь по силам программам, особенно в малом и среднем бизнесе.
Будущее без людей: профессии, которые заменят роботы. Фото © ТАСС / Сергей Елагин
- Офис-менеджеры с ограниченными задачами. Задачи типа «забронировать переговорку» теперь автоматизируются с помощью CRM и AI-секретарей.
- Традиционные турагенты. Люди бронируют билеты, отели и экскурсии сами — онлайн-платформы справляются лучше и дешевле.
- Сотрудники банковских отделений. Онлайн-банкинг, мобильные приложения и терминалы заменяют даже менеджеров-консультантов.
- Сборщики заказов на складах. Amazon, Ozon и другие гиганты уже активно внедряют складских роботов.
Самая крепкая валюта на современном рынке — не диплом или деньги, а способность быстро адаптироваться к новым условиям. Гибкость мышления, умение учиться новому и быстро осваивать новые инструменты становятся важнее профессиональных навыков, которые устаревают за считаные годы.
«Зелёная зона» профессий
Роботы против людей: какие профессии умрут первыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity
Даже если ваша профессия пока ещё в «зелёной зоне» — расслабляться не стоит. Мир движется слишком быстро, чтобы позволить себе стоять на месте. Специалисты, которые будут востребованы завтра, — это не те, кто просто выучился однажды, а те, кто учится всегда. Интерес к технологиям, развитие креативности, навыки общения, критическое мышление и эмоциональный интеллект — именно эти компетенции уже сегодня важнее, чем список обязанностей в твоём резюме.
Эти изменения требуют от работников не только переобучения, но и развития новых навыков: критического мышления, креативности, эмоционального интеллекта. В будущем именно те специалисты, кто сможет интегрировать технологии в свою работу и находить новые подходы к решению задач, сохранят свою востребованность.
Рынок труда 2025: кого сократят роботы в первую очередь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Deemerwha studio
Работа как зона комфорта — это прошлое. Будущее принадлежит тем, кто готов к переменам и не боится менять траекторию. Поэтому посмотри в свой профессиональный рюкзак: что ты умеешь, чему учишься, насколько ты готов к цифровой трансформации? Потому что в эпоху ИИ и роботов конкуренция — это не «человек против человека». Это «человек против машины». И побеждает не тот, кто знает больше, а тот, кто быстрее меняется. А ранее Life.ru определил 6 фраз, которые произносят только психически нездоровые люди.
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