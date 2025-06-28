Топ-5 ужасов июня: кровавый пир для акул, дуэли убийц и демоническая кукла в новом танце В июне 2025 года на экраны вышли фильмов ужасов, некоторые из которых представляют продолжение уже полюбившихся зрителям сюжетов и тем. О пяти лучших новинках хорроров Life.ru рассказывает в этом обзоре. 28 июня, 07:01 Какие ужасы вышли в июне 2025? Полный обзор новинок. Обложка © «Хищные твари» (2025), режиссёр Шон Бирн, сценарист Ник Лепард / Kinoteatr

Хоррор-фильмы, заставляющие нас леденеть от ужаса, — непростой жанр. Это наше «чёрное зеркало», отражающее навязчивые страхи — от личных демонов до коллективных кошмаров. Если комедия — глоток воздуха, то ужасы — катарсис пополам с ледяной дрожью: прыжок в кромешный мрак, чтобы вынырнуть обратно, еле переводя дыхание, но живым и невредимым. Да, мы знаем, что так оно и будет, что нам ничего не угрожает, но всё же... Эти фильмы бывают такими реалистичными! И знаете что? Хоррор-фильмы 2025 вызывают страх на куда более глубоком уровне. Они стали умнее, визуально смелее, психологически глубже. Цель — не просто пощекотать нервы, а проникнуть в самые потаённые уголки сознания, исследуя актуальные тревоги: цифровой хаос, экзистенциальную пустоту, роковые разрывы в самой ткани общества.

Зритель уже хочет не просто смотреть хоррор-фильмы, он ищет лучшие, ловит новинки, чтобы потом, успокоив бешеный пульс, разобрать их по косточкам в соцсетях. Ведь страх, пережитый вместе, он объединяет. Как разобраться в этом калейдоскопе ужастиков? Мы прошерстили июньские премьеры, собрав для вас топ хоррор-фильмов. Хоррор-фильмы с высоким рейтингом, «великолепная пятёрка», прошедшая, так сказать, адреналиновое чистилище. Готовы выключить свет? Глубокий вдох... Начинаем погружение.

1. Хищные твари (Dangerous Animals)

Рейтинги «Кинопо́иска»: 7,0 / IMDb: 6,7

Жанры: ужасы, триллер

Страна: Австралия, США, Канада

Режиссёр: Шон Бирн

В главных ролях: Хэсси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хюстон, Элла Ньютон и другие

Год выхода: 2025

Молодая девушка Зефир приезжает на Золотой берег Австралии, чтобы отдохнуть от проблем и заняться сёрфингом. Однако её планы рушатся, когда её похищает серийный убийца Такер. Он запирает Зефир в клетке на своём корабле вместе с другой пленницей, Хизер. Вскоре Зефир становится свидетельницей чудовищного зрелища: Такер сбрасывает Хизер в воду, где её живой пожирают акулы, и снимает расправу на видео. Осознав, что её ждет та же участь, Зефир решает любой ценой сбежать от маньяка.

Фото © «Хищные твари» (2025), режиссёр Шон Бирн, сценарист Ник Лепард / Kinopoisk

Интересные факты:

Режиссёр Шон Бирн подчёркивал, что главным монстром в фильме является не акула, а человек, что принципиально отличает ленту от типичных «акульих» ужастиков.

Фильм вошёл в официальную программу Канн-2025, став первым австралийским проектом с 2014 года, удостоенным этого статуса.

Для усиления атмосферы тревоги режиссёр использовал настоящих акул и практические эффекты, сознательно избегая чрезмерной компьютерной графики.

2. Ритуал (The Ritual)

Рейтинги «Кинопо́иска»: (формируется) / IMDb: 4,7

Жанры: ужасы

Страна: США

Режиссёр: Дэвид Миделл

В главных ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн и другие Год выхода: 2025

Где смотреть: rutube.ru; kinopoisk.ru

Молодую девушку Эмму Шмидт доставляют в церковь из психиатрической больницы, где её состояние признано одержимостью демонической сущностью. За спасение берутся двое священников: Джозеф Штайгер, постепенно теряющий веру, и Теофилус Ризингер, терзаемый призраками прошлого. Чтобы противостоять силе зла, им необходимо преодолеть личные разногласия и провести серию опасных обрядов экзорцизма, каждый из которых превосходит предыдущий по жестокости. В процессе борьбы ставкой становится не только жизнь Эммы, но и их собственные души.

Фото © «Ритуал» (2025), режиссёр Дэвид Миделл, сценаристы Дэвид Миделл, Энрико Натале / Kinopoisk

Интересные факты:

В основу фильма легла реальная история Эммы Шмидт (позже сменившей имя на Анна Эклунд) — женщины, чья «одержимость» демонами длилась десятилетиями. С 1912 года она страдала от приступов ярости и отвращения к священным предметам. Два священника — отец Теофилус Ризингер (его играет Пачино) и отец Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) — провели над ней десятки обрядов экзорцизма в 1920-х.

Ризингер скрупулёзно записывал каждый сеанс. Его заметки стали основой для сценария.

Шмидт умерла лишь в 1962-м, так и не избавившись полностью от «одержимости».

Врачи, наблюдавшие Шмидт, не смогли объяснить её состояние медицинскими терминами.

Режиссёр Дэвид Миделл подчёркивает, что в фильме показана почти дословная реконструкция записей Ризингера.

3. Хищник: Убийца убийц (Predator: Killer of Killers)

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,2 / IMDb: 7,5

Жанры: мультфильм, фантастика, боевик, ужасы

Страна: США

Режиссёр: Дэн Трахтенберг

В главных ролях: Майкл Бин, Даг Кокл, Рик Гонсалес, Дэмиен С. Хаас и другие

Год выхода: 2025

Где смотреть: rutube.ru

Анимационный научно-фантастический боевик, шестой фильм франшизы «Хищник». Инопланетные охотники-хищники прибывают на Землю, чтобы испытать себя в схватках с величайшими воинами человечества из разных эпох. Их целями становятся предводительница викингов (IX век), мастер-ниндзя (начало XVII века) и американский авиамеханик, вынужденно вступивший в воздушный бой во время Второй мировой войны. Фильм объединяет три временные линии в эпическом противостоянии людей и пришельцев.

Фото © «Хищник: Убийца убийц» (2025), режиссёры Дэн Трахтенберг, Joshua Wassung, сценаристы Мичо Рутейр, Дэн Трахтенберг и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

В прологе зрителю показывают выдержку из Кодекса Яутжа — инопланетной расы, к которой относятся все Хищники. Это первый случай, когда название «Яутжа» официально произнесено в фильмах франшизы.

Торресу в одной из сцен вручают кремнёвый пистолет с гравировкой «Рафаэль Адолини 1715». Этот артефакт связывает сразу три фильма: его подарили Харригану в «Хищнике 2», его показали в «Добыче», где он попал к французскому охотнику Адолини.

4. 28 лет спустя (28 Years Later)

Рейтинги «Кинопоиска»: 6,5 / IMDb: 7,2

Жанры: ужасы, боевик

Страна: Великобритания, США

Режиссёр: Дэнни Бойл

В главных ролях: Элфи Уильямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс и другие

Год выхода: 2025

Где смотреть: okko.tv; hd.kinopoisk.ru

Постапокалиптический фильм ужасов, продолжение фильмов «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007). Через 28 лет после вспышки «вируса ярости», превратившего людей в агрессивных монстров, группа выживших обосновалась на изолированном острове Линдисфарн у побережья Великобритании. Единственная связь с материком — перешеек, доступный только во время отлива. Центральные герои — отец Джейми, его сын Спайк и мать Айла, страдающая от загадочной болезни. Когда Спайк узнает о существовании доктора Келсона, живущего на материке, он решает тайно отвезти к нему мать, надеясь на исцеление. Их побег с острова запускает цепь опасных событий: герои сталкиваются с мутировавшими заражёнными (включая сверхсильных «альфа-зомби») и попадают в ловушку зловещей секты...

Фото © «28 лет спустя» (2025), режиссёр Дэнни Бойл, сценарист Алекс Гарленд / Kinopoisk

Интересные факты:

Съёмки проходили с использованием 20 iPhone 15 Pro Max, которые установили на алюминиевые кронштейны со спецобъективами. 15–20% хронометража фильма сняты на iPhone.

Бюджет фильма составил 75 млн долларов, что сделало «28 лет спустя» самым дорогим фильмом, снятым на смартфон.

5. «М3ГАН 2.0» (M3GAN 2.0)

Рейтинги «Кинопоиска»: (формируется) / IMDb: 6,8

Жанры: ужасы, фантастика, боевик, триллер

Страна: США

Режиссёр: Джерард Джонстоун

В главных ролях: Джемейн Клемент, Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Иванна Сахно и другие

Год выхода: 2025

Научно-фантастический фильм ужасов, продолжение картины 2022 года M3GAN. Два года спустя Джемма (Эллисон Уильямс) стала известной публицисткой и ярым сторонником законодательного контроля над искусственным интеллектом. Тем не менее её изначальную технологию похищает оборонный подрядчик и создаёт на её основе боевого робота-шпиона Amelia, который, как выясняется, быстро обретает самосознание и выходит из-под контроля. Чтобы остановить его угрозу, Джемма вместе с племянницей Кэйди реанимирует оригинальную M3GAN, усовершенствовав её для финального противостояния.

Фото © «М3ГАН 2.0» (2025), режиссёр Джерард Джонстоун, сценаристы Акела Купер, Джерард Джонстоун, Джеймс Ван / Kinopoisk

Интересные факты:

Как и в оригинале, для создания M3GAN и её противницы использованы аниматроники и игра актрис (Эми Дональд и Иванна Сахно), а не только CGI.

По сравнению с первой частью, фильм сместил фокус с психологического хоррора на масштабные экшен-сцены: погони, боевые искусства и глобальные угрозы, что сравнивают с «Миссией невыполнимой».

Оригинальная M3GAN была уничтожена в первой части, но её ИИ-сознание сохранилось, что позволило Джемме «пересобрать» куклу для борьбы с новой угрозой.

Авторы Андрей Соколов