«На пенсию в 30»: Почему молодые россияне массово выбывают из карьерной гонки и выбирают жить в кайф

Когда-то «пенсия» ассоциировалась с дряхлым возрастом, дачей и больной спиной. Сегодня она всё чаще выглядит иначе: тебе 29, ты живёшь в Таиланде, просыпаешься без будильника, в ноутбуке капает пассивный доход, а все деловые встречи — не позже полудня и только по настроению. В России набирает популярность новое явление — «добровольная пенсия» в 30. Life.ru поговорил с бизнес-коучем и выяснил, кто они, «ранние пенсионеры», почему молодые люди осознанно уходят на «пенсию» уже к 30 годам и как им это удаётся.

«Всё, я устал» — с этими словами 28-летний Илья из Казани закрыл успешный маркетинговый агентский бизнес и уехал на Алтай, где теперь разводит лошадей и пишет книгу. «Я не убегал от работы, я шёл к себе», — объясняет он. Илья — один из всё большего числа молодых россиян, которые осознанно выходят на «пенсию» ещё до 30 лет. Они не проиграли — они выбрали. Кто-то живёт на пассивный доход с крипты, кто-то минимизировал потребности и переехал в деревню, кто-то строит новую жизнь в формате «только то, что хочу». «Современное поколение 25–35 лет — это дети 90-х, выросшие в условиях неопределённости и хаоса. Их родители часто жили в режиме выживания, работая на износ и откладывая «жизнь для себя» на потом. Увидев, к чему это приводит — эмоциональному выгоранию, потерянным отношениям и разочарованию, новое поколение выбирает обратное: жить «здесь и сейчас», не жертвуя личным счастьем ради гипотетической стабильности», — рассказывает бизнес-психолог Кристина Шайдуллина.

Пенсия до 30 лет: как им это удаётся?

Всё больше молодых россиян добровольно выходят из гонки за карьерой и выбирают пенсию в 30 лет. Но почему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В центре новой тенденции — переосмысление самой идеи успеха. Если раньше стандартом считались офис, стабильная зарплата и карьерный рост, то сейчас на первый план выходит внутренняя свобода, гибкость и контроль над своим временем.

У ранних «пенсионеров» несколько сценариев, но корень у всех один — отказ жить по чужим правилам: Финансовая независимость с юности. С 18–20 лет молодые россияне начинают инвестировать, осваивать криптовалюты, запускать digital-продукты, делать ресейлы и продавать обучающие курсы. Главное — заработать достаточно капитала, чтобы потом не зависеть от работодателя. Дауншифтинг и минимализм. Снижение уровня потребления позволяет жить проще, но счастливее. Многие готовы отказаться от брендов и ипотек ради свободы. Работа, встроенная в жизнь, а не наоборот. Часть «пенсионеров» не перестаёт работать вовсе — они просто трансформируют работу. Это может быть удалённый фриланс, авторский блог, консультации в свободном графике. Работа перестаёт быть тягостной обязанностью и становится просто частью жизни. Психология и терапия. Через терапию молодые люди осознают, что быть «нужным» и «успешным» — не обязательные условия любви и принятия.

По словам бизнес-психолога Кристины Шайдуллиной, за этим явлением стоит глубокая внутренняя работа: «Отказ от «карьерной лестницы» часто связан не с ленью, а с переосмыслением жизненных ценностей: здоровье, отношения, свобода, самореализация вне шаблонов», — делится бизнес-психолог.

Пенсия в 30 лет: почему это работает не для всех

Что такое «пенсия в 30» и почему всё не так просто, как кажется на первый взгляд? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin

«С точки зрения психологии, это поколение демонстрирует рост внутренней осознанности и стремление к аутентичной жизни», — объясняет бизнес-психолог. Но она также подчёркивает, что не всегда отказ от работы — это про свободу: «Иногда желание «уйти на пенсию» в 30 — это бегство от тревоги, страха провала или желания избежать ответственности».

Это значит, что не каждый «ранний пенсионер» — зрелый и свободный человек. Иногда это лишь видимость спокойствия, за которой скрываются неразрешённые внутренние конфликты. И тогда вместо счастья приходит скука, изоляция и ощущение пустоты. «Мы наблюдаем тектонический сдвиг в модели жизненного пути. Люди больше не хотят «зарабатывать, чтобы потом жить». Они хотят жить сразу», — подчёркивает эксперт.