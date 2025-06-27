«На пенсию в 30»: Почему молодые россияне массово выбывают из карьерной гонки и выбирают жить в кайф
Всё больше молодых россиян добровольно выходят из гонки за карьерой и деньгами, выбирая свободу, простоту и психологическое здоровье. Почему молодёжь выходит на пенсию ещё до 30 лет.
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Когда-то «пенсия» ассоциировалась с дряхлым возрастом, дачей и больной спиной. Сегодня она всё чаще выглядит иначе: тебе 29, ты живёшь в Таиланде, просыпаешься без будильника, в ноутбуке капает пассивный доход, а все деловые встречи — не позже полудня и только по настроению. В России набирает популярность новое явление — «добровольная пенсия» в 30. Life.ru поговорил с бизнес-коучем и выяснил, кто они, «ранние пенсионеры», почему молодые люди осознанно уходят на «пенсию» уже к 30 годам и как им это удаётся.
«Всё, я устал» — с этими словами 28-летний Илья из Казани закрыл успешный маркетинговый агентский бизнес и уехал на Алтай, где теперь разводит лошадей и пишет книгу. «Я не убегал от работы, я шёл к себе», — объясняет он. Илья — один из всё большего числа молодых россиян, которые осознанно выходят на «пенсию» ещё до 30 лет. Они не проиграли — они выбрали. Кто-то живёт на пассивный доход с крипты, кто-то минимизировал потребности и переехал в деревню, кто-то строит новую жизнь в формате «только то, что хочу». «Современное поколение 25–35 лет — это дети 90-х, выросшие в условиях неопределённости и хаоса. Их родители часто жили в режиме выживания, работая на износ и откладывая «жизнь для себя» на потом. Увидев, к чему это приводит — эмоциональному выгоранию, потерянным отношениям и разочарованию, новое поколение выбирает обратное: жить «здесь и сейчас», не жертвуя личным счастьем ради гипотетической стабильности», — рассказывает бизнес-психолог Кристина Шайдуллина.
Пенсия до 30 лет: как им это удаётся?
Всё больше молодых россиян добровольно выходят из гонки за карьерой и выбирают пенсию в 30 лет. Но почему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin
В центре новой тенденции — переосмысление самой идеи успеха. Если раньше стандартом считались офис, стабильная зарплата и карьерный рост, то сейчас на первый план выходит внутренняя свобода, гибкость и контроль над своим временем.
У ранних «пенсионеров» несколько сценариев, но корень у всех один — отказ жить по чужим правилам:
- Финансовая независимость с юности. С 18–20 лет молодые россияне начинают инвестировать, осваивать криптовалюты, запускать digital-продукты, делать ресейлы и продавать обучающие курсы. Главное — заработать достаточно капитала, чтобы потом не зависеть от работодателя.
- Дауншифтинг и минимализм. Снижение уровня потребления позволяет жить проще, но счастливее. Многие готовы отказаться от брендов и ипотек ради свободы.
- Работа, встроенная в жизнь, а не наоборот. Часть «пенсионеров» не перестаёт работать вовсе — они просто трансформируют работу. Это может быть удалённый фриланс, авторский блог, консультации в свободном графике. Работа перестаёт быть тягостной обязанностью и становится просто частью жизни.
- Психология и терапия. Через терапию молодые люди осознают, что быть «нужным» и «успешным» — не обязательные условия любви и принятия.
По словам бизнес-психолога Кристины Шайдуллиной, за этим явлением стоит глубокая внутренняя работа: «Отказ от «карьерной лестницы» часто связан не с ленью, а с переосмыслением жизненных ценностей: здоровье, отношения, свобода, самореализация вне шаблонов», — делится бизнес-психолог.
Пенсия в 30 лет: почему это работает не для всех
Что такое «пенсия в 30» и почему всё не так просто, как кажется на первый взгляд? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin
«С точки зрения психологии, это поколение демонстрирует рост внутренней осознанности и стремление к аутентичной жизни», — объясняет бизнес-психолог. Но она также подчёркивает, что не всегда отказ от работы — это про свободу: «Иногда желание «уйти на пенсию» в 30 — это бегство от тревоги, страха провала или желания избежать ответственности».
Это значит, что не каждый «ранний пенсионер» — зрелый и свободный человек. Иногда это лишь видимость спокойствия, за которой скрываются неразрешённые внутренние конфликты. И тогда вместо счастья приходит скука, изоляция и ощущение пустоты. «Мы наблюдаем тектонический сдвиг в модели жизненного пути. Люди больше не хотят «зарабатывать, чтобы потом жить». Они хотят жить сразу», — подчёркивает эксперт.
Общество всё ещё не до конца готово принять этих людей. Им часто задают вопросы: «А чем ты занимаешься?», «Почему не работаешь?», «Сколько можно отдыхать?». Но, быть может, именно они — первопроходцы новой модели, где работа и жизнь больше не конфликтуют, а становятся частью одного целого. А ранее Life.ru определил 6 фраз, которые произносят только психически нездоровые люди.
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