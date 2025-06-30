Три ретрограда: Самые опасные даты в июле 2025. Когда можно заработать депрессию или потерять всё?
Начинается второй летний месяц, а с ним в нашу жизнь врываются новые опасные даты. Когда начнётся ретроградный Меркурий в июле 2025, а Нептун? В какой день вы рискуете потерять всё? Подробности — на Life.ru.
А вы знаете, что не все дни в месяце бывают удачными? В июле 2025 года, который вот-вот наступит, будет несколько кошмарных дней. И, если вести себя необдуманно, они могут сломать жизнь каждого знака зодиака. Звёзды выстраиваются в тревожный узор, предвещая нам период серьёзных испытаний, к которым нужно быть готовыми. Когда наступят эти страшные даты, как они могут нам навредить и что нельзя делать в эти дни?
4 июля — Венера переходит в знак зодиака Близнецы
Опасные дни июля 2025: когда Венера переходит в знак зодиака Близнецы и почему это плохо? Фото © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli
Испытания начнутся с самого начала месяца. Первая страшная дата — 4 июля. Венера, планета любви и гармонии, вступает в знак зодиака Близнецы, где чувствует себя крайне неуютно. Поэтому её энергия резко гаснет. Соединение Венеры с Ураном усугубляет ситуацию — ожидайте упадка сил, возможно, у некоторых появится привкус лёгкой депрессии. Так что избегайте перегрузок и обязательно двигайтесь и выходите на улицу, не замыкайтесь в себе! А то провалитесь в болото хандры на всё лето!
5 июля — начало ретроградного Нептуна
Когда в июле начнёт ретроградить Нептун? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images
Сразу следом, 5 июля, — начинается ретроградный Нептун. Это планета иллюзий и обмана. Развернувшись вспять в своём родном знаке зодиака Рыбы, Нептун до самой зимы будет сеять смуту в наших мыслях и поступках. 5 июля — день повышенного риска накосячить по всем фронтам. Поэтому избегайте конфликтов, будьте внимательны на дороге, держите данные обещания и не стесняйтесь просить о помощи. Негативные эмоции и необдуманные действия могут привести к серьёзным последствиям.
13 июля — начало ретроградного Сатурна
Что нельзя делать во время ретроградного Сатурна в июле 2025 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ezume Images
Следующая страшная дата — 13 июля. И снова ретроград! На этот раз в обратную сторону развернётся Сатурн — планета ограничений и трудностей. В ретроградном движении он способен выбить почву из-под ног практически всем представителям зодиакального круга. Поэтому с 13 июля по 28 ноября 2025 года не спешите принимать жизненно важных решений, будьте осторожны в словах и сосредоточьтесь на сохранении стабильности в своей жизни. Если накосячите, вернуть потом всё в прежнее русло будет очень трудно.
18 июля — начало ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий в июле 2025: когда начинается? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333
И самое страшное событие лета 2025 года — 18 июля начнётся наш «любимый» ретроградный Меркурий. Вторая волна его обратного движения обрушится на нас в знаке зодиака Лев и заставит быть транжирами. Осторожно, именно 18 июля появится непреодолимое желание скупить все 200 отложенных товаров на WB, которые год ждали своего часа. Второй ретроградный Меркурий в этом году будет настоящим штормом соблазнов, он с лёгкостью оставит вас с пустым кошельком и горькими сожалениями. Сила воли, как никогда, понадобится девушкам, чтобы не растратить всё до последней копейки.
И пусть всё это звучит неприятно, не пугайтесь! Опасные даты в июле 2025 года — не приговор, а проверка на прочность. Такой мини-экзамен, чтобы этим летом страдали не только школьники, поступающие в вузы. Проявите осторожность, мудрость и силу воли — и вы не только переживёте этот сложный период, но и выйдете из него победителем. А ранее мы рассказывали, что руны приготовили каждому знаку зодиака на неделе с 30 июня по 6 июля. Узнайте, на что в этот период лучше обратить внимание и что нельзя делать.
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