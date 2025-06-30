Три ретрограда: Самые опасные даты в июле 2025. Когда можно заработать депрессию или потерять всё?

А вы знаете, что не все дни в месяце бывают удачными? В июле 2025 года, который вот-вот наступит, будет несколько кошмарных дней. И, если вести себя необдуманно, они могут сломать жизнь каждого знака зодиака. Звёзды выстраиваются в тревожный узор, предвещая нам период серьёзных испытаний, к которым нужно быть готовыми. Когда наступят эти страшные даты, как они могут нам навредить и что нельзя делать в эти дни?

4 июля — Венера переходит в знак зодиака Близнецы

Опасные дни июля 2025: когда Венера переходит в знак зодиака Близнецы и почему это плохо? Фото © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Испытания начнутся с самого начала месяца. Первая страшная дата — 4 июля. Венера, планета любви и гармонии, вступает в знак зодиака Близнецы, где чувствует себя крайне неуютно. Поэтому её энергия резко гаснет. Соединение Венеры с Ураном усугубляет ситуацию — ожидайте упадка сил, возможно, у некоторых появится привкус лёгкой депрессии. Так что избегайте перегрузок и обязательно двигайтесь и выходите на улицу, не замыкайтесь в себе! А то провалитесь в болото хандры на всё лето!

5 июля — начало ретроградного Нептуна

Когда в июле начнёт ретроградить Нептун? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Сразу следом, 5 июля, — начинается ретроградный Нептун. Это планета иллюзий и обмана. Развернувшись вспять в своём родном знаке зодиака Рыбы, Нептун до самой зимы будет сеять смуту в наших мыслях и поступках. 5 июля — день повышенного риска накосячить по всем фронтам. Поэтому избегайте конфликтов, будьте внимательны на дороге, держите данные обещания и не стесняйтесь просить о помощи. Негативные эмоции и необдуманные действия могут привести к серьёзным последствиям.

13 июля — начало ретроградного Сатурна

Что нельзя делать во время ретроградного Сатурна в июле 2025 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ezume Images

Следующая страшная дата — 13 июля. И снова ретроград! На этот раз в обратную сторону развернётся Сатурн — планета ограничений и трудностей. В ретроградном движении он способен выбить почву из-под ног практически всем представителям зодиакального круга. Поэтому с 13 июля по 28 ноября 2025 года не спешите принимать жизненно важных решений, будьте осторожны в словах и сосредоточьтесь на сохранении стабильности в своей жизни. Если накосячите, вернуть потом всё в прежнее русло будет очень трудно.

18 июля — начало ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий в июле 2025: когда начинается? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

И самое страшное событие лета 2025 года — 18 июля начнётся наш «любимый» ретроградный Меркурий. Вторая волна его обратного движения обрушится на нас в знаке зодиака Лев и заставит быть транжирами. Осторожно, именно 18 июля появится непреодолимое желание скупить все 200 отложенных товаров на WB, которые год ждали своего часа. Второй ретроградный Меркурий в этом году будет настоящим штормом соблазнов, он с лёгкостью оставит вас с пустым кошельком и горькими сожалениями. Сила воли, как никогда, понадобится девушкам, чтобы не растратить всё до последней копейки.