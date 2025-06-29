Посевной лунный календарь на июль 2025: Благоприятные дни для посадок и всё, что поможет садоводам и огородникам на даче

Лунный посевной календарь — это один из способов контролировать трудный процесс посадок в июле. Июль — это обычно месяц сбора урожая. Кабачки, картофель, патиссоны и огурцы можно собирать уже чуть ли не с первого числа — это будут первые плоды. Но сажать в самый тёплый летний месяц тоже можно. У посева садовых культур в июле есть ряд особенностей. Расскажем в этом материале, как сажать по лунному календарю садовода и огородника.

Особенности посева в июле 2025 по лунному календарю

По лунному календарю на июль 2025 можно сажать некоторые культуры, но их немного. Фото © «Шедеврум»

Посев в июле 2025 характеризуется несколькими погодными факторами. Вообще, июль — это месяц, когда земля должна быть сухой, а ваши растения должны нуждаться в поливе как никогда. Непонятно, будет ли это представление об июле соответствовать действительности в 2025 году. Уже в июне мы столкнулись с холодами и высокой влагой. Если так будет продолжаться, многие посевы просто рискуют сгнить. Чтобы этого не произошло, нужно предпринять ряд простых шагов.

Мульчируйте почву. Покройте землю вокруг ваших посевов слоем дренажа. Это могут быть опилки, солома, а также плёнка или камни. Выбирать надо исходя из потребностей растения.

Обеспечьте растениям хороший дренаж — это очень важно!

Натяните над растениями плёнку, агрополотно или агроволокно. Эти защитные материалы можно просто разложить на грядках, если у вас нет дуг.

Фазы Луны по лунному календарю на июль 2025

Лунный календарь на июль напоминает: у Луны есть четыре основные фазы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Del Henderson Jr

Лунный календарь — это попытка отследить фазы спутника Земли с поверхности планеты. В июле мы будем наблюдать все эти фазы, начиная с самой основной — растущей. С 1-го по 9 июля Луна будет ещё молодой. А уже 10-го числа наступит полнолуние. Во всех отношениях непростой период. Но вскоре, уже с 11 июля, Луна войдёт в «мод» убывающей. Таковой она пробудет до новолуния 24 июля. А с 25-го по конец месяца всё вернётся на круги своя — и Луна вновь станет растущей.

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь посевов на июль 2025 года обещает довольно много благоприятных дней. Инфографика © Life.ru.

По лунному календарю посевов в июле 2025 года можно относительно уверенно сажать лук-перо и лук-севок, а также корнеплоды, зелень и бахчевые. Последние, пожалуй, сажать в июле самое время: так они взойдут к сентябрю — и вы получите самые сочные арбузы и дыни. Самые благоприятные даты для бахчевых — 10 и 19 июля. При этом десятое число — универсальная благоприятная дата месяца. Для зелени самые лучшие числа — это 10, 14, 15 и 16 июля. Редьку, дайкон и редис можно сажать 1, 10, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 29 июля. А лук-перо и лук-севок хорошо взойдут по лунному календарю на июль, если вы посадите их 1, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 27, 28 и 29 июля.

Неблагоприятные дни по лунному календарю на июль 2025

По лунному календарю огородника на июль 2025 есть ещё и неблагоприятные дни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / woff

В июле 2025 года можно сажать, как мы уже поняли, ограниченное число растений. Обычно это самые выносливые малыши: корнеплоды, зелень... И здоровяки, которые существуют по своему собственному — возможно, тоже лунному — календарю. В июле, кстати, посевной календарь огородника показывает несколько неблагоприятных для сельского хозяйства дат. Плохими и неподходящими для посевов будут 13, 25 и 26 июля. Не стоит даже пытаться что-то сажать в эти даты.

Работы в саду по лунному календарю на июль 2025

В июле 2025 года по лунному календарю необходимо плотно поработать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ROMAN DZIUBALO

О том, что лучше всего сделать в саду, мы уже рассказывали: обязательно мульчируйте и дренируйте почву вокруг деревьев и грядок, наденьте на них агрополотно, чтобы защитить от дождя. К сожалению, наших зелёных друзей губит не только засуха, но и потоп. Прививать деревья и кустарники в июле категорически не рекомендуется. А вот пересаживать и пикировать можно 1, 27, 28 и 29 июля. Ветки и побеги убирайте 8-го и 9-го числа. Вносить минеральные и органические удобрения по лунному календарю на июль можно 5, 6, 10, 14, 15 и 16-го числа. Заготовку черенков и семенного материала лучше отложить на 1, 27, 28 и 29 июля.

Работы в огороде по лунному календарю на июль 2025

В огороде по лунному календарю на июль 2025 тоже придётся усердно поработать. Собирать урожай и семена можно 19-го числа. А вот рыхлить, окучивать, перекапывать, культивировать и проводить другие работы около корневой системы на грядках можно только 10-го числа. Самый благоприятный день по лунному календарю на июль 2025, ничего не поделаешь. Точно так же пропалывать и прореживать растения можно только 10-го числа. Месяц с точки зрения огородных работ может показаться ленивым, но это хороший момент для передышки. Впереди август, сентябрь и завершение дачного сезона.

Уборка урожая по лунному календарю на июль 2025

Уборка урожая по лунному календарю приходится на июль 2025 года. В этом месяце есть шанс получить самые ранние плоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Да, в июле самое время собирать ранний урожай. Это в особенности справедливо для ягод и корнеплодов. Так что, если в июне вы посеяли ранний дайкон, им можно будет насладиться уже через 35 дней. Но будьте осторожны: лунный календарь на июль 2025 года имеет только одну благодатную для сбора урожая дату. Это 19 июля. Вы можете попробовать начать ранние сборы 10-го — в универсально благоприятный день. Но всё же самым благополучным в этот раз для нашего урожая будет число 19.

Народные приметы на июль 2025 года

Наши предки придумали множество народных примет на любой случай. Впрочем, приметы не являются просто плодом их фантазии. За каждой приметой — века наблюдения за погодой и природой, поколения передачи друг другу сакральных знаний. Такая погода на Ильин день была только при вашем прадедушке? Это точно знак, к которому надо прислушаться, — так работала логика примет. Работает она так и сейчас. Рассказываем, какие приметы на июль нам передали наши пращуры.

Если гром в июле гремит долго — это к дождям, урагану и ненастью. Если недолго — тучи развеются скоро.

Если утром в июле туман стал стелиться по воде, то весь день будет хорошая погода.

Жаркий июль — равно морозный декабрь.

Если комары пищат громче, а кроты роют землю с большим рвением, чем обычно, — быть дождю. То же самое — когда ласточки задевают водную гладь крыльями.

Если в июле утром был маленький грибной дождик, то весь день погода будет тёплая и солнечная.