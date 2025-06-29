Кладбище без крестов: почему путники боятся старого Екатерининского тракта Екатерининский тракт — дорога, которая часто привлекала путешественников и кладоискателей. Она покрыта не только пылью времени, но и множеством тайн. Что же такого скрыто в знаменитой торговой дороге — в материале Life.ru. 29 июня, 04:01 Екатерининский тракт: дорога призраков, кладов и светящихся камней. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Александр Рослин, © Shutterstock / FOTODOM / ChristianLphoto, Kobee

Великий Сибирский путь: как Екатерина II проложила дорогу в будущее

Екатерининский тракт — дорога, которая ведёт из Москвы в Сибирь. Её протяжённость — тысячи километров. Это был основной торговый путь, по которому товары везли даже из Китая. По нему же водили ссыльных.

Главным инициатором проекта стала Екатерина Великая. Она приказала обозначить основные тракты верстовыми столбами, а вдоль высадить берёзы, чтобы не заблудиться. И сейчас искатели приключений ориентируются именно на эти деревья, когда ищут остатки знаменитого тракта. Потому что от столбов за столько лет, конечно, ничего не осталось — они были деревянные.

Белокаменный столб XVIII века на Старой Калужской дороге. Фото © Wikipedia / М.Ю. Коробко

Основные транспортные артерии замостили булыжником именно при Екатерине Второй. Дело в том, что активно развивались отношения с Китаем, а товары до этого тащили либо волоком, либо везли судами. Всё это мешало более активному развитию экономики. Нужно было ускориться. Екатерина отменила государственную монополию на торговлю с Китаем, в частности монополию на торговлю шёлком, что значительно подогрело интерес к ней.

Кстати, Екатерининский тракт перевернул ход войны 1812 года. Именно по ней начала отступать армия Наполеона. А во время Великой Отечественной войны дорогу, напротив, использовали для наступления немцы.

Кто бродит по Екатерининскому тракту? Тайны, клады и аномалии. Фото © Wikipedia

Проклятые клады: почему находчики боятся богатств тракта

По Екатерининскому тракту везли буквально всё — от продуктов до скота. Именно поэтому дорога была не только красивой, ухоженной и удобной, но и очень опасной, так как её облюбовали разбойники.

Поскольку инкассаторов раньше не было, как и очень надёжной упаковки и фиксаторов для грузов, иногда товар и деньги терялись по дороге. Причём некоторые терялись насколько хорошо, что до сих пор их находят археологи и чёрные копатели. В основном это монеты, сбруя лошадей, подковы.

Но говорят, что на протяжении тракта спрятаны и настоящие сокровища — золото, украшения, драгоценности. Причём, по словам историков, оказались они там не случайно.

Дело в том, что опытные купцы уже знали, что на некоторых участках Екатерининского, или, как его тогда ещё ласково называли, «Катиного», тракта могут орудовать грабители. Чтобы не рисковать, торговцы закапывали своё состояние. Но по тем или иным причинам иногда за ним не возвращались. Или просто не могли найти или вспомнить, где оставили.

Некоторые специально закапывали заработанное, чтобы оставить потом в наследство. Есть и ещё одна версия — что клады связаны с определёнными ритуалами. Оттуда и пошли мистические истории о заклятьях и прочих бедах, которые могут нести найденные чужие сокровища. Дело в том, что некоторые люди раньше верили, что накопленные за жизнь деньги могут им пригодиться на том свете, а тех, кто покусится на них в этом мире, неминуемо ждёт страшная расплата от духа хозяина.

Клады Екатерининского тракта до сих пор не найдены. Фото © dzen / Таинственный Урал

Призраки каторжников: кто пугает путников на старой дороге

Про знаменитую мощёную дорогу, которая считалась самой протяжённой в то время, ходит очень много тайн, слухов и легенд. Например, очень часто от жителей населённых пунктов поблизости до сих пор можно слышать рассказы про призраков.

В прошлом году в Пензе прогремела история о том, как необычный объект попал на камеру местного жителя в Городищенском районе.

Началось всё с того, что у мужчины во время поездки по старинному участку дороги неожиданно сломалась машина, а в автосервисе ему сказали, что поломка странная — будто бы автомобиль долго был в воде, хотя он там не стоял. После этого пензенец отправился на то же место и сделал фото. Все были обычными, кроме одного — там был виден яркий светящийся шар. Версии о мошках и прочие мужчина сразу отмёл, потому что их там якобы не было.

Житель Пензы смог сфотографировать странное свечение на Екатерининском тракте. Фото © Rutube / Индекс познаваемого

Но связал необъяснимое явление с историческими фактами. Дело в том, что тракт строили каторжники. Поскольку работа была очень тяжёлая, многие умирали прямо во время строительства. И хоронили их там же — у тракта. Причём таких стихийных кладбищ по всему тракту много — люди умирали сотнями. Пензенец подумал, что шар как раз и вылетел из-под земли. Но научного объяснения этому явлению дать не смог.

Местные жители в целом побаиваются этой дороги. Говорят, что, если ехать по ней в тёмное время суток, испытываешь страх и тревогу за себя и близких — что-то похожее на паническую атаку.

Про призраков говорят и в конечной точке тракта — Сибири. Причём легенды ходят уже много десятков лет и передаются из уст в уста. Но там людям мерещится существо, уже более похожее на человека, а именно — женщина в чепце и богатой царской одежде. Некоторые говорят, что это призрак самой императрицы.

Почему техника отказывает на Екатерининском тракте. Фото © VK / АБЗАКОВО

Лесозаготовители Урала говорят, что во время поездки по старинной дороге техника становится непослушной, а иногда требует экстренного ремонта.

Ещё одна история, связанная с трактом, — необычное свечение. Булыжники, которыми вымощена дорога, кое-где сохранились. Их возраст насчитывает уже сотни лет.

Жители населённых пунктов, расположенных вдоль тракта, говорят, что порой камни светятся в темноте зеленоватым оттенком. Причём такое явление замечали в самых разных областях — от Центральной России до Сибири. Особо суеверные люди стараются не трогать булыжники, так как боятся духов и нечисти. А учёные говорят, что ничего страшного в этом свечении нет: дело в том, что, скорее всего, камни добывали в местечках, где много фосфора, поэтому они дают такой таинственный свет.

Тракт привлекает внимание и более «земных» людей — археологов. Благодаря находкам они узнают много нового об обычаях, традициях предков, их образе жизни.

Авторы Мария Васильева