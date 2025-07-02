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2 июля, 05:00

10 трав, которые нужно собрать в ночь Ивана Купалы с 6 на 7 июля, иначе не видать удачи целый год

Практикующий маг раскрыла секреты сбора трав в ночь Ивана Купалы. Life.ru узнал, какие растения принесут удачу и здоровье на целый год и когда именно нужно выходить за ними на «охоту».

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Ночь Ивана Купалы издавна считается одной из самых магических в году. Наши предки верили, что именно в эту ночь растения обретают особую силу, способную исцелять болезни и защищать от беды. Современные знатоки-эзотерики утверждают — традиция не потеряла своей актуальности. Мы поговорили с практикующим магом о том, как правильно собирать травы в Купальскую ночь и какие растения принесут максимальную пользу.

Когда звёзды благоволят сбору трав

Купальские травы для здоровья и удачи: полный список с описанием свойств. Фото © «Шедеврум»

Купальские травы для здоровья и удачи: полный список с описанием свойств. Фото © «Шедеврум»

Ночь Ивана Купалы в 2025 году — это, как всегда, ночь с 6 на 7 июля. Это дата, которую астрологи называют пиком летней энергии. Но многие ошибочно думают, что травы можно собирать в любое время этого дня. На самом деле существует чёткий временной коридор, когда растения накапливают максимум целебной силы. «Самое благоприятное время для сбора трав — именно Купальская ночь, когда природа находится в особом состоянии гармонии. В эту ночь энергия земли, воды, огня и воздуха достигает своего пика», — объясняет практикующий маг Мария Ивина.

Приметы на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания
Приметы на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания

Опытные травники рекомендуют начинать сбор с заходом солнца и заканчивать до первых лучей рассвета. Особое внимание стоит уделить полуночи — это время считается самым мощным для магических практик. Именно в эти часы растения словно «заряжаются» космической энергией, которая потом передаётся человеку.

Топ-10 самых сильных купальских трав

Иван Купала с 6 на 7 июля: правила сбора лечебных трав в священную ночь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Иван Купала с 6 на 7 июля: правила сбора лечебных трав в священную ночь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Не все растения одинаково полезны в Купальскую ночь. Веками люди наблюдали, какие травы лучше всего «откликаются» на особую энергетику этого времени. Мы составили список самых мощных купальских растений, которые стоит искать в эту магическую ночь.

Иван-чай — король купальских трав

Не зря это растение носит имя самого праздника! Кипрей узколистный собирают именно в ночь Ивана Купалы для усиления его природных свойств. Считается, что заваренный в эту ночь иван-чай способен очистить ауру и привлечь удачу на целый год. Наши бабушки говорили: кто пьёт купальский иван-чай, тот болеть не будет.

Ромашка — цветок любви и защиты

Магические растения Ивана Купалы: топ-10 самых сильных трав для оберегов. Фото © «Шедеврум»

Магические растения Ивана Купалы: топ-10 самых сильных трав для оберегов. Фото © «Шедеврум»

Скромная полевая ромашка в Купальскую ночь превращается в мощный оберег. Собранные лепестки хранят под подушкой для привлечения любви, а настоем опрыскивают дом для защиты от негатива. Интересный факт — сорванная в полночь Ивана Купалы ромашка, по поверьям, никогда не увядает.

Зверобой — трава от тысячи бед

«Как маслом по сердцу» — так говорили о настое зверобоя наши предки. В купальскую ночь это растение приобретает способность изгонять не только болезни, но и дурные мысли. Пучок зверобоя над входной дверью создаёт невидимый щит от завистников и недоброжелателей.

Мята — источник радости и энергии

Если чувствуете упадок сил или депрессию — ищите мяту в ночь Ивана Купалы. Собранная в это время, она становится природным антидепрессантом. Листья мяты можно носить в кармане или кошельке — считается, что они притягивают деньги и удачу в делах.

Крапива — символ силы

Сбор трав на Ивана Купалу: древние традиции и современные рекомендации. Фото © «Шедеврум»

Сбор трав на Ивана Купалу: древние традиции и современные рекомендации. Фото © «Шедеврум»

Многие обходят крапиву стороной из-за её «жгучего характера». Но знающие люди специально ищут её в Купальскую ночь. Засушенная крапива — мощнейший оберег для дома и семьи. Веник из купальской крапивы в бане даёт не только здоровье телу, но и силу духу.

Полынь — изгнатель тёмных сил

Горькая полынь издавна считается одним из самых сильных очищающих растений. В Купальскую ночь её сила удваивается. Дым от сжигаемой полыни очищает пространство от накопившейся негативной энергии. Недаром в старину полынь называли «травой от ведьм».

Лаванда — магнит для счастья

Фиолетовые соцветия лаванды в Купальскую ночь приобретают особый аромат. Считается, что он способен привлечь в дом любовь и гармонию. Саше с купальской лавандой кладут в шкаф с бельём — тогда в семье будет мир и взаимопонимание.

Календула — золото здоровья

Когда ночь Ивана Купалы в 2025 году: какие травы принесут любовь, деньги и защиту. Фото © «Шедеврум»

Когда ночь Ивана Купалы в 2025 году: какие травы принесут любовь, деньги и защиту. Фото © «Шедеврум»

Яркие оранжевые цветки календулы символизируют солнечную энергию. Собранные в Купальскую ночь, они становятся мощным средством для укрепления иммунитета. Настой календулы, заваренный из купальских цветков, помогает быстрее справиться с простудами и восстановить силы.

Шиповник — ягода молодости

Хотя ягоды шиповника созревают позже, в Купальскую ночь с 6 на 7 июля собирают его цветки. Они обладают омолаживающим действием — как для тела, так и для души. Чай из лепестков купальского шиповника возвращает оптимизм и веру в лучшее.

Лавровый лист — листок успеха

Иван-чай и ромашка на Ивана Купалу: секреты правильного сбора целебных растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jana Kollarova

Иван-чай и ромашка на Ивана Купалу: секреты правильного сбора целебных растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jana Kollarova

Благородный лавр в Купальскую ночь заряжается энергией победы. Листок, сорванный в эту ночь, носят в кошельке для привлечения денег или хранят дома для защиты от неудач. Лавровый венок, сплетённый в ночь Ивана Купалы, приносит успех во всех начинаниях.

Секреты правильного сбора трав в ночь Ивана Купалы

Собрать травы — это только полдела. Важно сделать это правильно, соблюдая древние традиции и проявляя уважение к природе. Неправильный сбор может не только лишить растения их магической силы, но и навредить самому собирателю. «Собирайте растения с любовью и уважением к природе. Не рвите всю траву полностью; лучше аккуратно срезать верхние части», — советует эксперт.

Инструменты для сбора тоже имеют значение. Лучше всего использовать серп или нож из натуральных материалов — дерева или неокрашенного металла. Пластиковые ножницы могут «заблокировать» энергию растений. Собранные травы складывают в корзины из лозы или холщовые мешочки — синтетика противопоказана. Место сбора должно быть экологически чистым. Травы, растущие рядом с дорогами или промышленными предприятиями, теряют свою целебную силу. Идеальный вариант — луг или лесная поляна вдали от цивилизации, где природа сохранила свою первозданность.

Ритуалы и обряды купальского сбора

Сбор трав в Купальскую ночь — это не просто заготовка лекарственного сырья, а настоящий магический ритуал. Наши предки подходили к этому процессу с особым благоговением, понимая, что имеют дело с живой энергией природы. «При сборе трав важно соблюдать определённые ритуалы: собирайте растения с любовью и уважением к природе. Время сбора должно быть именно ночью или ранним утром перед рассветом. После сбора благодарите растения за их силу», — подчёркивает Мария Ивина.

Календарь сбора трав: благоприятное время в ночь Ивана Купалы. Фото © «Шедеврум»

Календарь сбора трав: благоприятное время в ночь Ивана Купалы. Фото © «Шедеврум»

Перед началом сбора принято мысленно попросить разрешения у духов леса или поля. Некоторые оставляют небольшую монетку или кусочек хлеба как дань уважения природе. При срезании каждого растения важно произнести слова благодарности и чётко сформулировать, для какой цели вы берёте эту траву. После завершения сбора травы нельзя сразу заносить в дом. Их раскладывают на чистой ткани под открытым небом, чтобы они «впитали» последние капли ночной энергии. Сушить купальские травы нужно в тени, оберегая от прямых солнечных лучей, которые могут разрушить накопленную магическую силу.

Как использовать силу купальских трав

Правильно собранные в Купальскую ночь травы — это настоящий клад для тех, кто знает, как с ними обращаться. Из них готовят целебные настои, делают защитные амулеты и проводят очистительные ритуалы. Самый простой способ использования — заваривание целебных чаёв. Иван-чай, мяту, ромашку можно заваривать как обычный чай, добавляя мёд для усиления эффекта. Такие напитки не только укрепляют здоровье, но и поднимают настроение, помогают справиться со стрессом.

Зверобой и полынь в Купальскую ночь: как использовать силу магических растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dream79

Зверобой и полынь в Купальскую ночь: как использовать силу магических растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dream79

Из этих растений можно делать амулеты, обереги, настои для очищения пространства или личной энергетики. Например: заварите иван-чай как целебный напиток, сделайте из ромашки настой для защиты дома, используйте лавровый лист при проведении ритуалов успеха.

Мария Ивина

Маг, гадалка

Из этих растений можно делать амулеты, обереги, настои для очищения пространства или личной энергетики. Например: заварите иван-чай как целебный напиток, сделайте из ромашки настой для защиты дома, используйте лавровый лист при проведении ритуалов успеха.
Из этих растений можно делать амулеты, обереги, настои для очищения пространства или личной энергетики. Например: заварите иван-чай как целебный напиток, сделайте из ромашки настой для защиты дома, используйте лавровый лист при проведении ритуалов успеха.

Для защиты дома делают пучки из разных трав — зверобоя, полыни, лаванды. Их развешивают над входной дверью, у изголовья кровати, в углах комнат. Считается, что такие обереги создают невидимый щит от негативной энергии и дурных людей. Особой силой обладают купальские венки. Их плетут из живых цветов и трав, а потом либо пускают по воде, загадав желание, либо сжигают в костре, отдавая свои просьбы огню. Пепел от сожжённого венка рассыпают по саду — для хорошего урожая и защиты растений.

Современная наука о купальских травах

Скептики могут сколько угодно иронизировать над «магическими свойствами» растений, но современные исследования подтверждают — многие традиционные представления о травах имеют под собой научную основу. Тот же иван-чай содержит уникальный комплекс витаминов и микроэлементов, которые действительно укрепляют иммунитет и нормализуют нервную систему. Ромашка обладает доказанными противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Мята улучшает пищеварение и помогает справиться с головной болью.

Травы для здоровья на Ивана Купалу: научные факты о пользе купальских растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Травы для здоровья на Ивана Купалу: научные факты о пользе купальских растений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Что касается времени сбора, то и здесь есть рациональное зерно. Концентрация активных веществ в растениях действительно меняется в течение суток. Многие травы накапливают максимум полезных соединений именно к вечеру и ночи, когда прекращается фотосинтез и все силы растение направляет на «внутренние процессы».

Конечно, никто не станет утверждать, что в Купальскую ночь травы становятся волшебными в буквальном смысле. Но особая атмосфера этого времени, внимательное отношение к процессу сбора и вера в силу природы действительно могут усилить целебный эффект растений. Ведь, как известно, лучшее лекарство — то, в которое веришь. Иван Купала — это прекрасный повод вспомнить о своих корнях, провести время на природе и заготовить натуральные средства для поддержания здоровья. А верить в их магическую силу или нет — каждый решает сам. Ранее Life.ru рассказывал о приметах на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания.

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Ольга Годуненко
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