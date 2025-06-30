Приметы на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания

Иван Купала (Иванов день) был для наших предков праздником, когда природа насыщалась магической энергией. Он празднуется 7 июля. Изначально сакральный смысл этому дню придавало летнее солнцестояние. Любые обряды действовали мощнее, чем обычно, нечисть бродила вокруг жилищ, а целебные травы становились ещё более целебными. Славяне знали, как нужно провести ночь на Ивана Купалу и весь следующий день, чтобы ваша жизнь была под надёжной защитой. Рассказываем в материале об обрядах наших предков на богатство и удачу.

Купание до захода солнца

Иван Купала связан с купанием, но оно должно было подчиняться строгим правилам. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

«Все обряды, запреты и приметы этого дня связаны с убеждением, что именно в этот день земля получает от солнца больше всего энергии и жизненной силы. Но чтобы воспользоваться этой силой, необходимо соблюдать строгие правила», — рассказывает экстрасенс Юрий Марков. Так, особенно строгие ограничения связаны с купанием. Вечером перед непосредственным наступлением Ивана Купалы (то есть до 00:00 7 июля 2025 года) обязательно надо искупаться, но строго до наступления темноты.

Если мужчина зайдёт в воду после захода солнца, его заберут к себе русалки и утянут с собой на дно или разобьют ему сердце так, что он больше никого и никогда не сможет полюбить. Поэтому ночью возле воды не стоит не только купаться, но и разговаривать с одиноко гуляющей девушкой — она может оказаться русалкой. Кроме русалок опасность исходила и от водяного. Чтобы утащить к себе человека, он мог притворяться корягой, бревном или даже животным, якобы тонущим в воде. Визги, плеск, хохот ночью на реке — проделки водяного, от которого стоит держаться подальше. Юрий Марков Экстрасенс

Получается, купание должно происходить строго до захода солнца 6 июля. В этом году закат «запланирован» на 21:14, так что водные процедуры нужно обязательно завершить до 9 вечера. После 21:14 вода будет под властью нечистой силы: вас могут утащить русалки, вы можете заразиться дизентерией, гепатитом А, холерой или паратифами. Эти болезни вызывают возбудители, а не волшебные существа, но именно в такой день, как канун Ивана Купалы, их концентрация в воде может превышать все допустимые значения.

Купальские костры

После захода солнца требовалось разжечь купальский костёр. Так наши предки отгоняли нечисть. Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko

Традиция купальских костров — тоже языческое влияние. Костры на летнее солнцестояние — универсальный европейский языческий обычай. Он встречается в Испании, Скандинавии, существовал даже в Византии, где был описан патриархом Феодором Вальсамоном в качестве бесовских игрищ на праздник Рождества Иоанна Предтечи. Кстати, прыжки через костёр в то время были не развлечением, а обязанностью.

После купания в реке и с наступлением темноты на берегах разжигали костры. Огонь защищал мир живых от мира мёртвых, поэтому костров обычно разводили много. Считалось, что в эту ночь вода дружит с огнём, поэтому прыжки через костёр чередовались с обливаниями. И то и другое давало силу и защищало от злых духов. Через костёр должны были прыгнуть все девушки: ту, которая не хотела прыгать, могли заподозрить в ведьмовстве. Юрий Марков Экстрасенс

Чудодейственное сочетание воды и огня — давняя славянская традиция. Считалось, что в купальскую ночь они не противостоят друг другу, а вместе защищают от нечисти. «Защита от злых духов — важная часть купальского обряда», — продолжает Юрий Марков. «В купальском костре можно было сжечь всё, от чего хотелось избавиться, все старые и испорченные вещи. Сжигали одежду больного, чтобы он излечился», — утверждает экстрасенс.

Запрет на сон в купальскую ночь

На Ивана Купалу спящим приходилось несладко — их могли утащить к себе русалки, черти, всё, что обитало на нематериальном плане. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

«Самый большой запрет в ночь на Ивана Купалу — это запрет на сон», — рассказывает экстрасенс. По его словам, нечистая сила специально искала спящих, чтобы утащить к себе или навести порчу. «Все без исключения в эту ночь должны были гулять и веселиться», — говорит Юрий Марков. Так что купальская ночь, которая формально начиналась в 00:00 7 июля, а на деле — днём ранее с заходом солнца, становилась одной из самых ожидаемых «вечеринок» года.

Венок из трав

Традиция плести венок из трав зародилась ещё во времена язычества. Постепенно она стала частью купальских обрядов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

И одним из главных символов этой «вечеринки» стал венок из луговых цветов и трав. По поверьям наших предков, целебные растения становились на Ивана Купалу гораздо эффективнее, чем в любой другой день. «Домашних животных в эту ночь запирали в доме, а на двери и заборы вешали венки из трав, которые должны были отпугнуть любую нечисть. С той же целью венок надевали и на себя», — рассказывает подробности экстрасенс Юрий Марков. Таким образом, венок из трав оказывался оберегом. А собранные во время «вечеринки» растения потом хранились до следующего Ивана Купалы и помогали односельчанам поправить здоровье.

Цветок папоротника

Папоротник цветёт — значит, Иван Купала наступил и решил одарить вас богатствами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jay Day

Со школьной скамьи мы изучаем, что традицией наших предков на Ивана Купалу был поиск цветка папоротника. В зависимости от местных легенд он должен был обладать либо насыщенно-алым цветом, либо быть мелким, неприметным и жёлтым. Впрочем, у обычая поиска цветка папоротника была и другая сторона. О ней подробнее расскажет экстрасенс Юрий Марков.

Самый, пожалуй, известный обряд на Ивана Купалу связан с поиском цветка папоротника. Все знают: тот, кто найдёт такой цветок, будет богат и удачлив. Но мало кому известно: найти этот цветок может только тот, кто продал или готов продать свою душу нечистой силе. Поэтому цветок папоротника — это не хорошая, а плохая примета. Юрий Марков Экстрасенс

И впрямь цветок папоротника — это странная штука. Если вкратце, то папоротник не цветёт. Вообще. Он продолжает род по-другому, спорами. У этих высших растений, современников динозавров, особая система размножения. Она делится на фазы. Первая фаза — бесполая. Именно в ней находится известный нам куст папоротника, который биология называет спорофитом.

А лучше вообще ночью в лес не соваться. Юрий Марков Экстрасенс

Потом кустик выделяет споры, бесполо размножается и даёт жизнь двуполой версии себя — заростку, или гаметофиту. Ни на одном, ни на другом цветов нет и не может быть. Возможно, наши предки принимали за цветок вайю — лист, на котором как раз и видны крупицы желтоватых спор. Но это не цветок. Он вас не озолотит. А вот красные цветы на папоротнике — это как раз признак нечистой силы.

День Ивана Купалы — что делать 7 июля

Вы думали, что полуденницы встречаются только в игре «Ведьмак»? Фото © Freepik

«Опасности подстерегали не только в ночь на Ивана Купалу, но и на следующий день», — рассказывает Юрий Марков. Наши предки, по его словам, днём 7 июля не выходили работать в поле. Во-первых, так и так было нельзя: запрет на православный праздник Рождества Иоанна Крестителя. Во-вторых, славяне «боялись полуденниц, которые могли не только оглушить и ослепить человека, но и украсть ребёнка, оставленного на поле одного». Все, кто боролся с этими неупокоенными женскими духами в компьютерной игре «Ведьмак», поймут. Но, как ни парадоксально, для магии это был благоприятный день.

В такие праздники проводятся самые сильные магические работы на любую требу, они становятся мощными и набирают обороты в очень короткий отрезок времени. Очень уместно проходить чистки и ставить мощные защиты, дабы обезопасить себя от неприятностей на весь год. Хорошо принять целебные ванны, например с можжевельником, чабрецом, шалфеем и с добавлением обыкновенной соли. Отличным дополнением будет горящая свеча! Юрий Марков Экстрасенс