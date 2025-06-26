Тест: Феи и волшебники в фильмах СССР — набрать 7/7 под силу только настоящему киномагу

Стоит только услышать знакомую мелодию из старого фильма, как в памяти всплывают нежные и мудрые образы чародеев. Те самые, что когда-то учили нас доброте, честности и справедливости. Мудрые маги подсказывали и направляли не только героев, но и зрителей, которые с нетерпением сидели у телевизора и ждали, когда же случится настоящее волшебство. Сколько поколений выросло, запомнив эти уроки! А ваша память сохранила эти чудесные образы? Давайте проверим!

Жизнь творческих людей полна приключений и испытаний, в которые порой даже невозможно поверить. Например, у одного из советских актёров дома жил поросёнок, а другой потерял голос после съёмок фильма. Догадались, о ком идёт речь? Тогда попробуйте пройти этот тест и угадать, про кого из звёзд СССР эти 6 фактов. А 19 июня свой юбилей отмечала великая и талантливейшая актриса, которая подарила советскому кинематографу множество ярких и незабываемых ролей, — Наталья Селезнёва! Слабо отгадать 6 фильмов с её участием всего по 1 кадру?