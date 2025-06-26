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26 июня, 13:30

Тест: Феи и волшебники в фильмах СССР — набрать 7/7 под силу только настоящему киномагу

Не только дети, но и взрослые продолжают верить в чудеса, загадывают желания и надеются, что какие-то необъяснимые силы их услышат. А вот герои советских сказок знали: добрые волшебники всегда придут на помощь!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Старик Хоттабыч», режиссёр Геннадий Казанский, сценарий Лазарь Лагин / Kinopoisk, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Старик Хоттабыч», режиссёр Геннадий Казанский, сценарий Лазарь Лагин / Kinopoisk, © Freepik

Стоит только услышать знакомую мелодию из старого фильма, как в памяти всплывают нежные и мудрые образы чародеев. Те самые, что когда-то учили нас доброте, честности и справедливости. Мудрые маги подсказывали и направляли не только героев, но и зрителей, которые с нетерпением сидели у телевизора и ждали, когда же случится настоящее волшебство. Сколько поколений выросло, запомнив эти уроки! А ваша память сохранила эти чудесные образы? Давайте проверим!

Жизнь творческих людей полна приключений и испытаний, в которые порой даже невозможно поверить. Например, у одного из советских актёров дома жил поросёнок, а другой потерял голос после съёмок фильма. Догадались, о ком идёт речь? Тогда попробуйте пройти этот тест и угадать, про кого из звёзд СССР эти 6 фактов. А 19 июня свой юбилей отмечала великая и талантливейшая актриса, которая подарила советскому кинематографу множество ярких и незабываемых ролей, — Наталья Селезнёва! Слабо отгадать 6 фильмов с её участием всего по 1 кадру?

Тест: Лишь кинородителям под силу угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с колясками
Тест: Лишь кинородителям под силу угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с колясками
Виктория Мишинкина
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