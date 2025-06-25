Тест: Капитаны, матросы и пираты в мультиках СССР — только моряк отгадает все 6 по 1 кадру
25 июня — День моряка, профессиональный праздник для всех, кто решил связать свою жизнь с флотом! Советская мультипликация всегда показывала, насколько сложна, но при этом интересна эта сфера.
Обложка © Кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», режиссёр Давид Черкасский, сценаристы Иван Воробьёв, Андрей Некрасов / Kinopoisk
Многие мальчишки, да и девчонки тоже, после фильмов и мультиков про моряков мечтали стать капитанами, бороздить океаны, видеть далёкие берега и спасать товарищей из беды! Картины про матросов, пиратов и морские приключения умели вдохновлять, заставляли верить в дружбу, храбрость и силу мечты. А самое главное — всегда по-доброму, с юмором и теплом учили юных зрителей. Герои пели песни, открывали новые горизонты, спасались от штормов, искали клады, находили друзей и мечтали на полную! Даже спустя десятилетия эти кадры вызывают улыбку и лёгкую ностальгию. Попробуйте угадать, из каких советских мультфильмов мы взяли эти кадры!
А у вас тоже море, пляж и путешествия ассоциируются с самым прекрасным временем года — летом? Если да, тогда попробуйте отгадать 7 мультиков СССР по кадрам с летними пейзажами! А с этим испытанием справятся только кинородители — нужно угадать, из каких 6 советских фильмов эти кадры с колясками.
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