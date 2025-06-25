Тест: Капитаны, матросы и пираты в мультиках СССР — только моряк отгадает все 6 по 1 кадру

Многие мальчишки, да и девчонки тоже, после фильмов и мультиков про моряков мечтали стать капитанами, бороздить океаны, видеть далёкие берега и спасать товарищей из беды! Картины про матросов, пиратов и морские приключения умели вдохновлять, заставляли верить в дружбу, храбрость и силу мечты. А самое главное — всегда по-доброму, с юмором и теплом учили юных зрителей. Герои пели песни, открывали новые горизонты, спасались от штормов, искали клады, находили друзей и мечтали на полную! Даже спустя десятилетия эти кадры вызывают улыбку и лёгкую ностальгию. Попробуйте угадать, из каких советских мультфильмов мы взяли эти кадры!