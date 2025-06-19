Тест: Не только Лида — слабо отгадать 6 фильмов с Натальей Селезнёвой всего по 1 кадру?

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19 июня свой юбилей отмечает великая и талантливейшая актриса, которая подарила советскому кинематографу множество ярких и незабываемых ролей, — Наталья Селезнёва!
Обложка © Коллаж © Life.ru, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Freepik
Наталью Селезнёву по праву можно считать королевой комедии, чьи героини стали настоящими народными любимицами. Её роли всегда заряжали зрителей позитивом и оставались в памяти на долгие годы. Смешные, трогательные, иногда нелепые, но неизменно обаятельные — персонажи Селезнёвой казались удивительно живыми и правдивыми. Она мастерски соединяла гротеск и искренность, создавая образы, которые и сегодня цитируют миллионы! А ведь за внешней лёгкостью скрывалась серьёзная школа: актриса блистала не только в кино, но и на театральной сцене. А насколько хорошо вы помните её самые яркие роли!
Лето шагает по стране во весь рост — кто-то уже купается в реке, кто-то жарит шашлыки на даче, а кто-то ностальгирует под любимые советские фильмы. А вам слабо узнать, из каких 7 мультиков СССР эти кадры? А это испытание только для истинных патриотов: нужно ответить на 6 вопросов о государственных символах России.
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