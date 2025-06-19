Тест: Не только Лида — слабо отгадать 6 фильмов с Натальей Селезнёвой всего по 1 кадру?

Наталью Селезнёву по праву можно считать королевой комедии, чьи героини стали настоящими народными любимицами. Её роли всегда заряжали зрителей позитивом и оставались в памяти на долгие годы. Смешные, трогательные, иногда нелепые, но неизменно обаятельные — персонажи Селезнёвой казались удивительно живыми и правдивыми. Она мастерски соединяла гротеск и искренность, создавая образы, которые и сегодня цитируют миллионы! А ведь за внешней лёгкостью скрывалась серьёзная школа: актриса блистала не только в кино, но и на театральной сцене. А насколько хорошо вы помните её самые яркие роли!