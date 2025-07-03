Труба, абзац, тяжёлый случай: Какие знаки зодиака окажутся главными неудачниками в июле 2025 года

В июле жизнь начинает бить ключом, причём по всем фронтам. Для кого-то это время — пора радости, веселья, шашлыков и встреч с друзьями. Но представители трёх знаков зодиака почувствуют на себе обратную сторону медали. Полосу препятствий рождённым под этими знаками зодиака подготовили важные астрособытия июля. Во-первых, возникнет напряжённый аспект между Марсом и Плутоном. «Вайбы» красной планеты в астрологии — это самоутверждение, энергия, настойчивость, сексуальность и агрессия. А энергии «транснептунового объекта» — это перестройка, трансформации, возрождение и разрушение. Вместе они создают «гремучую смесь», которая будет напрямую влиять на самочувствие людей. Не стоит забывать, что с 5 июля по 10 декабря нас будет преследовать ретроградный Нептун — затуманивающий разум мастер иллюзий. Самое главное в этом месяце — спокойствие и предельная осторожность.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы. Им придётся следить за домом, коммуникациями и кошельком, превозмогая себя. Фото © Freepik / stockking

Июль 2025 года станет для Близнецов по гороскопу странным месяцем. Следить за порядком представителям этого знака зодиака традиционно трудно. Бедняжки будут стараться изо всех сил, но в некоторые моменты хаос окажется сильнее. Можно винить в этом легендарную рассеянность Близнецов по гороскопу, можно списывать неприятности на негативный аспект Марс – Плутон... Но в какие-то моменты вам действительно покажется, что вы свернули не туда.

Под ударом окажутся бытовая и финансовые сферы. В июле надо особенно следить за порядком в доме, ценными вещами и документами. Постарайтесь в этот месяц не говорить бесконтрольно всё, что думаете, — вы ещё можете передумать, но собеседники обычно обижаются надолго. И, конечно же, весь июль стоит быть осторожными в своих тратах. Новые проекты или большие, важные покупки — это дела на август. Глобальные цели лучше сохранить: например, продолжать копить на автомобиль, но покупку перенести на август или сентябрь. Июль — не время резких поворотов.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев. Для них в июле главное — беречь свои нервы. Нервные клетки, как мы знаем, не восстанавливаются. Фото © Freepik / katemangostar

Для рождённых под величественным знаком зодиака Лев июль станет временем приключений. В какой-то момент вы можете почувствовать, что терпение уже на исходе. Мелкие неприятности могут сильно вас разозлить. Сломанная дверца шкафа, отмена встреч, недоразумения в коммуникации — всё это действительно раздражает. Вашим великим делам может препятствовать стечение обстоятельств. Есть вероятность возникновения внезапных трат. Пережить этот трудный период помогут здравый смысл и самоирония. Следите за ментальным здоровьем, берегите деньги и не заходите на маркетплейсы до августа.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. У них замедлится привычный темп жизни, придёт усталость. Фото © Freepik

«Не исключено, что в июле вы почувствуете усталость — и эмоциональную, и физическую. Энергия будет нестабильной, а мотивация — то появляться, то исчезать», — поделилась прогнозами с «Вечерней Москвой» шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Рождённые под знаком зодиака Козерог тоже испытают трудности с деньгами. В особенности с общими накоплениями, долгами и налогами. Перевод денег к вам на карту может задержаться, а бумажная работа будет выматывать.

Козерогам по гороскопу не стоит нервничать. Торопить события — тоже так себе идея. Кроме того, не стоит «срываться» на людей, если они не соответствуют вашим требованиям. Наоборот, не отталкивайте от себя союзников, не стесняйтесь просить о помощи, оцените ваши силы с реалистичной точки зрения. А лучше всего отдохните, зажгите ароматические свечи и подумайте в расслабленном состоянии о своих проблемах и о том, как их решить.