Афиша на июль 2025 в Санкт-Петербурге: VK Fest, концерты Лепса и Кадышевой, матчи «Зенита» Life.ru рассказывает о главных событиях и фестивалях в Санкт-Петербурге, которые состоятся в июле 2025 года. Такое нельзя пропустить! 2 июля, 12:27 Топ-20 событий в Санкт-Петербурге в июле 2025: гид по развлечениям. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Алексей Белкин, Алена Яшина

Летом в Санкт-Петербурге традиционно наблюдается наплыв туристов. Это неудивительно, ведь Северная столица — центр притяжения для любителей культурного и увлекательного отдыха. Представляем вам подборку интересных и ярких событий, которые порадуют жителей и гостей Санкт-Петербурга в июле. Собрали всё самое главное — от музыкальных фестивалей до футбола.

Главные фестивали июля 2025 в Петербурге: VK Fest, джаз и Summer Sound

VK Fest 2025 в Санкт-Петербурге: даты, артисты, билеты

5 и 6 июля в Парке 300-летия состоится одно из главных событий этого лета — VK Fest 2025. На территории, размер которой можно сравнить с пятьюдесятью футбольными полями, откроют десятки интересных и интерактивных площадок. Для пришедших выступят популярные исполнители, такие как ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, «Три дня дождя», IOWA и многие другие. А известные блогеры и инфлюенсеры выступят с лекциями.

Вход платный: стоимость билетов от 1300 рублей.

Saint Petersburg Jazz Festival: программа и хедлайнеры 2025

21 июля стартует II международный Saint Petersburg Jazz Festival. На сценах Большого зала филармонии и Юсуповского сада выступит более 600 музыкантов из России и других стран. Главными хедлайнерами заявлены Игорь Бутман, Сергей Мазаев, Варвара Визбор, Полина Гагарина и группа Uma2rman.

Игорь Бутман. Фото © ТАСС / Валерия Калугина

Помимо выступлений также запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи и фотовыставка. Завершится фестиваль 27 июля. Билеты на концерты стоят от 3000 рублей.

Summer Sound 2025: музыкальный фестиваль во Дворе Гостинки

16 июля во Дворе Гостинки состоится крупный музыкальный фестиваль Summer Sound. Среди приглашённых артистов Cream Soda, «Комната культуры», «Градусы», Хаски, «Три дня дождя» и другие.

Продлится фестиваль до 10 августа. Билеты — от 2000 рублей.

Фестиваль «Музыка над городом» в Петропавловской крепости

На Соборной площади Петропавловской крепости ещё 27 июня открылся ежегодный музыкальный фестиваль, посвящённый установке карильона в Петропавловском соборе. И продлится он до 10 июля.

Послушать музыку разных жанров можно ежедневно с 19:00. Играть для всех пришедших будут именитые карильонисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Минска и Мехелена (Бельгия).

Книжные аллеи 2025: литературный фестиваль на Малой Конюшенной

На Малой Конюшенной улице с 7 июня по 8 сентября проходит фестиваль «Книжные аллеи». Там представлено более 10 тысяч книг разного жанра. Также в рамках фестиваля проводят творческие вечера с писателями и деятелями культуры, литературные чтения и лекции.

Вход на фестиваль свободный.

Опера под открытым небом: фестиваль «Опера всем» в Петербурге

Под открытым небом Санкт-Петербурга с 12 по 24 июля пройдёт фестиваль «Опера всем».

Фестиваль «Опера всем». Фото © ТАСС / Майя Жинкина

Программа фестиваля:

12 июля в 17:00. Опера Пуччини «Мадам Баттерфляй» в Юсуповском саду;

16 июля в 19:00. Опера Штрауса «Саломея» на Пионерской площади;

20 июля в 17:00. Опера Обера «Чёрное домино» на Парадном плацу Екатерининского дворца;

24 июля в 19:30. Опера Мусоргского «Хованщина» на Соборной площади Петропавловской крепости.

Вход свободный.

Звёзды белых ночей 2025: программа Мариинского театра

Любителям культурной программы стоит посетить крупнейший в России музыкальный фестиваль «Звёзды белых ночей». Он продлится с 22 мая по 3 августа на всех площадках Мариинского театра.

Идейным вдохновителем является художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Зрителям представят балет и оперу. Стоимость билетов зависит от места и постановки.

Фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости

С 1 по 31 июля в Петропавловской крепости состоится знаменитый Фестиваль песчаных скульптур, который в этом году будет посвящён 80-летию Великой Победы. В фестивале примут участие более 20 мировых звёзд песчаного искусства, среди которых будут и рекордсмены Книги рекордов Гиннесса.

Стоимость билетов начинается от 400 рублей.

Концерты в Петербурге в июле 2025: Буланова, Лепс, Корнелюк

Концерт Татьяны Булановой

5 июля на площадке Roof Place пройдёт концерт одной из самых известных петербургских певиц Татьяны Булановой. Она исполнит свои главные хиты, такие как «Не плачь», «Ясный мой свет».

Начнётся её выступление в 19:00. Билеты стоят от 3000 до 15 000 рублей.

Григорий Лепс в Ледовом дворце: концерт ко дню рождения

Концерт Григория Лепса. Фото © ТАСС / Алена Яшина

15 июля в 22:00 в Ледовом дворце состоится концерт ко дню рождения Григория Лепса. Известный певец споёт любимые всеми песни «Рюмка водки на столе», «Натали», «Водопад».

Билеты можно приобрести от 2000 до 7000 рублей.

Игорь Корнелюк в баре Douglas: «Город, которого нет»

18 июля в 20:00 в баре Douglas состоится концерт мэтра Северной столицы Игоря Корнелюка, автора неофициального гимна Петербурга «Город, которого нет».

Билеты можно приобрести от 2500 до 5000 рублей.

Лолита Милявская в Roof Place: стихи и хиты

25 июля в Roof Place споёт Лолита Милявская. Помимо исполнения своих хитов певица прочитает стихи Марины Цветаевой. Организаторы обещают домашнюю атмосферу.

Начало в 20:00. Билеты — от 4000 рублей.

Надежда Кадышева в Ледовом дворце: «Плывёт веночек» и другие хиты

26 июля Ледовый дворец соберёт Надежда Кадышева. Вместе с мужем Григорием Кадышевым она обещает исполнить песню «Плывёт веночек», которая завирусилась во всех социальных сетях, и другие хиты.

Начнётся мероприятие в 19:00, билеты стоят от 3000 рублей.

Группа «Градусы» во Дворе Гостинки: летний концерт

26 июля во дворе Гостинки концерт даст группа «Градусы», которая исполнит для гостей песни «Режиссёр», «Вали гуляй» и «Хочется».

Стоимость билетов начинается от 2200 рублей. Начало — в 19:00.

Александр Розенбаум в БКЗ «Октябрьский»

27 июля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский» выступит легенда Санкт-Петербурга Александр Розенбаум.

Билеты стоят от 2200 до 4000 рублей.

Выставки июля 2025 в Петербурге: Цой, «Зенит», Рома Зверь

Выставка «Виктор Цой. Путь героя» в «Севкабеле»

Выставка «Виктор Цой. Путь героя». Фото © ТАСС / Михаил Богородский

В «Севкабеле» продолжается масштабная выставка «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая лидеру группы «Кино». Экспозиция заняла почти три тысячи квадратных метров. Всего 13 залов, где представлены уникальная сценография, коллекция личных вещей, редкие документы, гитары и костюмы Цоя. Она будет работать всё лето и завершится 30 сентября.

100 лет «Зениту»: выставка в «Севкабель Порт»

Также в пространстве «Севкабель Порт» идёт масштабная выставка «Зенит» Петербург. 100 лет вместе», посвящённая 100-летию футбольного клуба.

В экспозиции представлены 12 залов разной тематики. Всем посетителям выдают наушники, в которых идёт радиоспектакль о зарождении и развитии футбола в Санкт-Петербурге. Можно узнать истории из первых уст от звёзд спорта, а также послушать песни Михаила Боярского, Александра Розенбаума, Татьяны Булановой и Сергея Шнурова. Кроме того, выставлены все трофеи «Зенита», игровые формы и бутсы легенд команды. Имеются отдельные зоны для детей.

Фотовыставка «Рома Зверь. Привиделось» в «Эрарте»

В Музее современного искусства «Эрарта» в конце июня открылась персональная фотовыставка фронтмена рок-группы «Звери». Рома Зверь представляет свои 70 снимков, которые он сделал в разных отдалённых уголках мира. Музыкант откроется для многих с новой стороны.

Продлится фотовыставка до 21 сентября.

Другие интересные события в июле в Санкт-Петербурге

Матчи «Зенита» в июле 2025: расписание и билеты

Футбольный клуб «Зенит», без сомнения, можно считать визитной карточкой Санкт-Петербурга. 9 июля в 19:00 сине-бело-голубые проведут товарищеский матч со швейцарским «Сьоном» на «Газпром-арене».

19 июля «Зенит» начнёт новый сезон в Российской премьер-лиге. На домашней арене команда Сергея Семака примет «Ростов». Начало встречи в 16:30.

Театральные премьеры июля: «Женщины Есенина», «Хозяйка медной горы»

27 июля в 18:00 и 28, 29, 30 июля в 19:00 в Михайловском театре в рамках гастролей из Москвы покажут спектакль «Женщины Есенина» в постановке Галины Полищук. На сцену выйдут Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Агния Кузнецова и Екатерина Волкова. Билеты — от 1500 рублей.

8, 9 и 10 июля в 19:00 в Театре музыкальной комедии состоится показ «Хозяйки медной горы» по мотивам сказок Павла Бажова. Приобрести билет можно от 600 рублей.

10 и 11 июля в 19:00 в Театре эстрады им. Аркадия Райкина будет представлен «Ревизор», который объединит в себе сразу две пьесы Николая Гоголя. В главной роли — Юрий Гальцев. Стоимость билетов — от 1000 рублей.

Авторы Галина Глазко