Можно ли не платить за капремонт — разбор оснований по закону
Платить за капитальный ремонт дома обязаны все собственники квартир. Но, как и в большинстве других правил, здесь есть свои исключения. Кто вправе не платить за капремонт дома, а также кому полагается скидка — в материале Life.ru
От уплаты взносов на капремонт освобождаются некоторые категории жильцов. Обложка © ТАСС / Александр Артёменков
Что входит в капитальный ремонт
Жилищный кодекс РФ регламентирует проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. К перечню таких работ относятся:
- восстановление фундамента многоквартирного здания;
- ремонт и обновление фасада;
- приведение в порядок подвальных помещений, принадлежащих общему имуществу дома;
- ремонт систем водоснабжения внутри дома;
- замена или ремонт кровли;
- восстановление системы водоотведения;
- модернизация отопительной системы;
- ремонт газовых внутридомовых коммуникаций;
- обслуживание и восстановление электроснабжения;
- замена, ремонт и техническое обслуживание лифтов, включая шахты и машинные отделения.
В зависимости от решений региональных властей, в перечень также могут включаться дополнительные работы: утепление стен, перепланировка крыши для обеспечения выхода на неё и вентиляции, установка автоматизированных и коллективных приборов учёта.
В программу капремонта включаются разные виды работ. Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид
Как начисляются взносы на капремонт
Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ, платежи за капитальный ремонт включаются в стоимость содержания жилья и не относятся к категории коммунальных услуг. По этой причине перерасчёт по взносам за капремонт невозможен, даже если в квартире никто не проживает.
При продаже недвижимости долг по капитальному ремонту переходит к новому собственнику. Но в то же время задолженности по ЖКУ остаются за предыдущим владельцем.
Финансирование капитального ремонта может осуществляться двумя способами:
- Общий фонд (или так называемый «котёл») — при нём взносы направляются региональному оператору, который в дальнейшем распределяет эти средства для всех домов региона.
- Специальный счёт — здесь собранные деньги остаются на отдельном счёте, открытом для конкретного дома. Владельцем может выступать ТСЖ, управляющая компания или сам региональный оператор.
Решение о способе накопления средств принимают жильцы здания на общем собрании собственников. Если оно по каким-либо причинам не проводилось, средства направляются в общий фонд автоматически.
Решение о накоплении средств на капремонт принимается на собрании собственников. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Кто освобождается от уплаты за капремонт
Отдельные категории россиян вправе не платить за капитальный ремонт дома. Такое возможно в следующих случаях:
- при признании дома аварийным;
- если жильё является муниципальной собственностью;
- если здание находится в населённом пункте, подлежащем закрытию;
- участок, на котором расположен дом, изымается под нужды государства или муниципалитета;
- здание ещё не включено в региональную программу капремонта. Здесь, как правило, речь идёт о новостройках.
Также от платежей за капремонт освобождаются граждане, достигшие 80-летнего возраста.
В зависимости от региона проживания от уплаты могут быть освобождены жильцы домов, в которых менее пяти квартир.
Новостройки не включают в программу капремонта. Фото © ТАСС / Александр Река
Кому положена скидка за капремонт
Некоторые категории граждан в зависимости от региона проживания имеют право на частичную или полную компенсацию платы за капремонт. К ним относятся:
- люди с инвалидностью I и II группы, дети-инвалиды и семьи, воспитывающие таких детей;
- ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий;
- Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы;
- пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
- многодетные семьи;
- ветераны труда;
- неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет.