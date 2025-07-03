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Можно ли не платить за капремонт — разбор оснований по закону

Платить за капитальный ремонт дома обязаны все собственники квартир. Но, как и в большинстве других правил, здесь есть свои исключения. Кто вправе не платить за капремонт дома, а также кому полагается скидка — в материале Life.ru

3 июля, 11:42
От уплаты взносов на капремонт освобождаются некоторые категории жильцов. Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

От уплаты взносов на капремонт освобождаются некоторые категории жильцов. Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

Что входит в капитальный ремонт

Жилищный кодекс РФ регламентирует проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. К перечню таких работ относятся:

  • восстановление фундамента многоквартирного здания;
  • ремонт и обновление фасада;
  • приведение в порядок подвальных помещений, принадлежащих общему имуществу дома;
  • ремонт систем водоснабжения внутри дома;
  • замена или ремонт кровли;
  • восстановление системы водоотведения;
  • модернизация отопительной системы;
  • ремонт газовых внутридомовых коммуникаций;
  • обслуживание и восстановление электроснабжения;
  • замена, ремонт и техническое обслуживание лифтов, включая шахты и машинные отделения.

В зависимости от решений региональных властей, в перечень также могут включаться дополнительные работы: утепление стен, перепланировка крыши для обеспечения выхода на неё и вентиляции, установка автоматизированных и коллективных приборов учёта.

В программу капремонта включаются разные виды работ. Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид

В программу капремонта включаются разные виды работ. Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Как начисляются взносы на капремонт

Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ, платежи за капитальный ремонт включаются в стоимость содержания жилья и не относятся к категории коммунальных услуг. По этой причине перерасчёт по взносам за капремонт невозможен, даже если в квартире никто не проживает.

При продаже недвижимости долг по капитальному ремонту переходит к новому собственнику. Но в то же время задолженности по ЖКУ остаются за предыдущим владельцем.

Финансирование капитального ремонта может осуществляться двумя способами:

  • Общий фонд (или так называемый «котёл») — при нём взносы направляются региональному оператору, который в дальнейшем распределяет эти средства для всех домов региона.
  • Специальный счёт — здесь собранные деньги остаются на отдельном счёте, открытом для конкретного дома. Владельцем может выступать ТСЖ, управляющая компания или сам региональный оператор.

Решение о способе накопления средств принимают жильцы здания на общем собрании собственников. Если оно по каким-либо причинам не проводилось, средства направляются в общий фонд автоматически.

Решение о накоплении средств на капремонт принимается на собрании собственников. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Решение о накоплении средств на капремонт принимается на собрании собственников. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Кто освобождается от уплаты за капремонт

Отдельные категории россиян вправе не платить за капитальный ремонт дома. Такое возможно в следующих случаях:

  • при признании дома аварийным;
  • если жильё является муниципальной собственностью;
  • если здание находится в населённом пункте, подлежащем закрытию;
  • участок, на котором расположен дом, изымается под нужды государства или муниципалитета;
  • здание ещё не включено в региональную программу капремонта. Здесь, как правило, речь идёт о новостройках.

Также от платежей за капремонт освобождаются граждане, достигшие 80-летнего возраста.

В зависимости от региона проживания от уплаты могут быть освобождены жильцы домов, в которых менее пяти квартир.

Новостройки не включают в программу капремонта. Фото © ТАСС / Александр Река

Новостройки не включают в программу капремонта. Фото © ТАСС / Александр Река

Кому положена скидка за капремонт

Некоторые категории граждан в зависимости от региона проживания имеют право на частичную или полную компенсацию платы за капремонт. К ним относятся:

  • люди с инвалидностью I и II группы, дети-инвалиды и семьи, воспитывающие таких детей;
  • ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий;
  • Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы;
  • пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
  • многодетные семьи;
  • ветераны труда;
  • неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет.
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Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
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