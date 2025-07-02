Кому жаловаться на некачественные услуги ЖКХ: пошаговая инструкция Жильцы вправе снизить свои расходы на коммунальные услуги, если те были предоставлены с нарушениями — низкого качества или с перебоями. Инструкция — в материале Life.ru. 1 июля, 21:35 Куда звонить при проблемах с водой, отоплением или электричеством? Обложка © «Шедеврум»

Законные основания для перерасчёта коммунальных платежей

В постановлении Правительства № 354 от 06.05.2011, а также ГОСТах и СанПиНах указаны нормы услуг ЖКХ, при несоблюдении которых потребитель вправе не оплачивать оказанные услуги.

Проверка качества воды: нормы и перерасчёт

Так, например, холодная вода должна быть питьевой. Те дни, когда из крана бежала грязная или невкусная вода, жильцы вправе не оплачивать. Состав и свойства горячей тоже закреплены в СанПиН, там указана и допустимая температура — она должна быть в пределах 60–75 градусов. Недопустима не только еле тёплая вода, но и кипяток. Максимально разрешённые отклонения — пять градусов ночью и три градуса днём. Если температура горячей воды выше или ниже допустимых пределов на три градуса, то размер платежа уменьшается на 0,1 процента за час нарушения, а если упадёт ниже 40 — подачу такой воды должны считать по тарифу холодной. Температуру нужно измерять после трёхминутного слива воды.

Какая вода считается некачественной по ГОСТу и СанПиНу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpete

Нарушения в отоплении: как зафиксировать и куда жаловаться

Жильцы имеют право на скидку и в случае, если температура в их квартирах отличается от стандартных значений. В жилых помещениях нормой считается температура +18 градусов по Цельсию, а в угловых комнатах +20 градусов. В регионах, где зимой температура опускается до -31, в квартире должно быть +20 градусов, а в угловых помещениях +22. Допускаются отклонения от нормы до трёх градусов ниже, но только в ночное время, или до четырёх градусов выше.

Замер температуры воздуха проводят в центре помещения на высоте 1 метр и в полуметре от наружной стены и батареи.

Перебои с электричеством: права жильцов и компенсация

В случае отключения электроэнергии максимально допустимое время зависит от наличия резервных источников питания в доме. Если есть только один источник, отключение может длиться до 24 часов. В домах с двумя независимыми резервными источниками это время сокращается до двух часов. За каждый последующий час без света оплата снижается на 0,15 %.

Если в составе общедомового имущества имеется оборудование, работающее от сети, например насосы, отключение электричества недопустимо вовсе. Кроме того, параметры напряжения и частоты должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013: напряжение — 220 вольт ± 10 %, частота — 50 герц ± 0,02 герца. При отклонении от этих норм также предусмотрено снижение платы за электроэнергию на 0,15 % за каждый час несоответствия.

Кто должен проверять качество услуг ЖКХ

Допустим, вы заметили грязную, недостаточно тёплую воду, температуру в квартире ниже нормы или скачки напряжения.

Тогда звоните в аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг, вам назначают проверку, приезжает человек, производят необходимые замеры и фиксируют нарушения. Это лучший вариант. Но что, если результаты вас не устраивают? Именно в тот момент, когда проводились тесты, проблемы исчезли, а после снова появились. В таком случае следует обратиться снова, но тут есть шанс столкнуться с новой проблемой — сотрудник просто может не прийти. Тогда, как вариант, можно обратиться к независимому эксперту, имеющему право на проведение данного вида экспертизы.

Как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

Ну и как же получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ? Мы составили краткую и понятную инструкцию.

Фиксация нарушения и вызов аварийной службы

Как уже сказали ранее, сначала вы звоните в службу поддержки. Ответивший вам сотрудник должен сообщить свои Ф.И.О. и номер обращения. Также вы можете отправить и письменное обращение. Ответ на него вам должен быть предоставлен в течение 24 часов.

Что делать, если сотрудник ЖКХ не приезжает на проверку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Проверка и составление акта о нарушениях

В случае если коммунальные службы не располагают информацией о нарушении и его причинах, они обязаны согласовать с вами дату и время проверки. Максимальный срок назначения проверки не должен превышать двух часов с момента фиксации нарушения. По результатам проведённой проверки вам будет предоставлен экземпляр акта, в котором будут указаны факт нарушения и его длительность.

Подписанный акт передаётся нескольким сторонам: один экземпляр уходит потребителю или его представителю, второй остаётся у исполнителя, а остальные экземпляры могут быть переданы заинтересованным лицам, участникам проверки.

Что делать, если поставщик услуг отказывается признавать проблему

При возникновении разногласий между потребителем и поставщиком относительно качества предоставляемой услуги обе стороны имеют право запросить проведение экспертизы. Все затраты на её проведение оплачивает исполнитель услуг. Однако, если экспертиза установит, что качество услуги было надлежащим, потребитель должен возместить исполнителю понесённые расходы.

Как правильно составить претензию в управляющую компанию

Экспертиза проведена, и нарушения подтвердились. В таком случае после составления акта о ненадлежащем качестве предоставленных услуг потребитель имеет право подать претензию к исполнителю. Для подтверждения даты и факта обращения рекомендуется составить претензию в письменном виде в двух экземплярах и адресовать её руководителю организации. Первый экземпляр передаётся руководителю или другому уполномоченному лицу, на втором же должна быть проставлена отметка о получении с указанием даты, фамилии, имени, отчества и подписи ответственного лица. Этот экземпляр остаётся у потребителя.

Акт, фиксирующий ненадлежащее качество коммунальных услуг, служит основанием для перерасчёта платы за услуги и для взыскания неустойки с исполнителя. Перерасчёт должны выполнить управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающая организация, если дом управляется непосредственно ею.

Авторы Андрей Ананьев