Что ждёт россиян с 1 июля 2025 года: дорогая коммуналка, больше пенсии и строже законы Какие новые законы вступят в силу с 1 июля 2025 года и как они повлияют на жизнь россиян. Подробный обзор ключевых изменений — читайте в материале Life.ru. 30 июня, 21:15 Новые законы с июля 2025-го: как они повлияют на вашу жизнь. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Несколько важных изменений произойдёт в жизни россиян с 1 июля 2025 года. Нововведения коснутся практически всех — от пенсионеров и детей до предпринимателей. Что именно произойдёт и как это повлияет на жизнь граждан, расскажем в этой статье.

Что изменится в России с 1 июля 2025 года: главные нововведения

С 1 июля 2025 года нас ожидает ряд изменений. Основные из них — это рост тарифов ЖКХ, повышение социальных выплат, новые правила в ведении предпринимательской деятельности, нововведения в процедуре вступления в наследство и другие важные корректировки. Далее поговорим подробно о каждом.

Подорожание ЖКУ с июля 2025-го: на сколько вырастут платежи

С июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов ЖКХ примерно на 11,9% в среднем по стране. Вырастут в цене газ, электричество, вода и отопление. Стоимость газа, например, увеличится на 10,3%, а электроэнергии — на 12,6%.

В каждом регионе страны действуют свои предельные индексы повышения тарифов. Наиболее значительное подорожание ожидается в Пермском крае — до 21,1%, за ним следуют Архангельская область (20%) и Кузбасс (19,8%). В свою очередь, наименьший рост тарифов зафиксирован в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, тарифы могут увеличиться на 15 и 14,6% соответственно.

Где больше всего подорожают коммуналка и свет в 2025 году. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Кому увеличат пенсию в два раза с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, смогут рассчитывать на значительное увеличение своей пенсии. Им будет автоматически пересчитана фиксированная часть страховой пенсии, которая вырастет в два раза — с 8907,7 до 17 815,4 рубля. В северных регионах сумма вырастет ещё больше за счёт применения районного коэффициента.

Также, если за пенсионером оформлен уход, к этой сумме добавят ещё 1314 рублей — это специальная компенсация для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, которую обычно получает родственник или знакомый, официально не трудоустроенный. Таким образом, общая прибавка к пенсии составит 10 221,7 рубля в месяц.

Перерасчёт будет осуществлён автоматически, и пенсионерам не придётся подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд.

Деньги за рождение ребёнка: новые выплаты с июля 2025-го

В некоторых регионах вводятся новые выплаты на детей. Так, в Нижегородской области с 1 июля 2025 года вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми. Если вы родили или усыновили ребёнка в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, вы имеете право на «зарплату родителя». Для получения данной помощи необходимо быть гражданином РФ и проживать в Нижегородской области не менее трёх лет.

Размер этой выплаты варьируется в зависимости от количества детей на вашем попечении. За первого ребёнка семья будет получать 10 тысяч рублей в месяц в течение трёх лет, за второго — 22 тысячи рублей в месяц, а за третьего ребёнка — 30 тысяч рублей в месяц. Также предусмотрена возможность получения части суммы единовременно.

С 1 июля также запустится программа «Подарок новорождённому», в рамках которой семьи смогут выбрать электронный сертификат на 20 тысяч рублей на детские товары или готовый набор. Для участия необходимо иметь гражданство РФ и зарегистрировать рождение ребёнка в ЗАГСе.

Подарок новорождённому: как получить 20 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Олег Елков

Больницы и клиники теперь будут сдавать отходы по-новому

С 1 июля изменятся правила обращения с отходами класса А (безопасные) — теперь они будут классифицироваться как твёрдые коммунальные отходы (ТКО) и передаваться региональным операторам. Это означает, что медицинским учреждениям потребуется заключить договоры с ними для обеспечения надлежащей утилизации таких отходов.

Что изменится для бизнеса с 1 июля 2025 года

Предпринимателей с 1 июля тоже ждёт ряд важных законодательных изменений.

Маркировка товаров – 2025: новые штрафы и правила

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, расширят. Теперь она будет нужна также на детские игрушки, стройматериалы и автозапчасти. Производителям и продавцам таких изделий придётся зарегистрироваться в системе «Честный знак». Важно отметить, что продажа товаров без соответствующей маркировки может привести к серьёзным штрафам, которые могут доходить до 200 тысяч рублей.

С 1 июля 2025 года изменятся правила маркировки товаров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Контроль КИК и налоги: ужесточение для бизнеса

С введением новых правил усиливается наблюдение за контролируемыми иностранными компаниями. Теперь обязаны декларировать свою деятельность КИК с годовым оборотом от 50 миллионов рублей, а не от 400, как это было ранее. Кроме того, будет внедрён новый ежегодный отчёт о бенефициарах. За несвоевременную подачу декларации предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей.

Трансфертное ценообразование

Согласно новым изменениям, для проверки сделок между взаимозависимыми лицами порог будет снижен с одного миллиарда до 60 миллионов рублей. Кроме того, вводится новый критерий — «низкая рентабельность» (прибыль ниже 3%). За нарушения — доначисление налогов и 40% штрафа.

Как подать документы в суд через «Госуслуги»

С 1 июля вступает в силу федеральный закон № 59, который вносит значительные изменения в правила административных разбирательств. Одним из ключевых нововведений станет возможность подачи документов в суд в онлайн-режиме через платформу «Госуслуги» или спецсистемы Верховного суда. Кроме того, участники судебных заседаний смогут принимать участие в них по видеосвязи.

Как быстрее оформить наследство по новым правилам

Помимо всего прочего, в июле вступает в силу новый закон, который упрощает процесс принятия наследства для родственников участников специальной военной операции (СВО), погибших в результате её проведения, а также лиц, проживавших или временно находившихся на территориях проведения СВО, если они погибли из-за связанных с этим обстоятельств. Согласно нововведениям, наследство будет открываться с момента составления записи о смерти в официальных документах — акте гражданского состояния.

Если дата смерти, указанная в справке или медицинском свидетельстве, неизвестна или отличается от даты записи более чем на три месяца, то именно дата оформления записи будет считаться датой смерти. Это новшество позволит наследникам оформлять права на наследство, не дожидаясь фактического подтверждения смерти. Ранее для этого отводилось шесть месяцев с момента смерти, новые же правила значительно упростят и ускорят процесс оформления наследства в сложных обстоятельствах.

Запрет на сбор данных через зарубежные сервисы: что важно знать

С 1 июля 2025 года в Закон «О персональных данных» будут внесены изменения, которые введут запрет на первичный сбор личных данных через зарубежные базы данных. Это означает, что организации обязаны будут собирать и обновлять информацию только на российских серверах. Несмотря на это, передача собранных данных в иностранные системы для дальнейшего использования по-прежнему останется законной. При нарушении новых требований компании столкнутся со штрафами, которые могут достигать одного миллиона рублей.

Авторы Андрей Ананьев