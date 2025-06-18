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С 1 июля цены на вторичную недвижимость окажутся под давлением. Сколько будет стоить жильё

В июне Центробанк снизил ключевую ставку. Что сейчас происходит на рынке вторичной недвижимости, как он отреагировал на решение регулятора и как будут меняться цены на квартиры и дома с 1 июля?

17 июня, 21:20
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость с 1 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость с 1 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Что происходит на рынке вторичной недвижимости в начале июня

По итогам мая и начала июня на вторичном рынке Москвы не отмечалось ярко выраженной ценовой динамики по сравнению с уровнем апреля. Средняя цена квадратного метра составила 379,2 тысяч рублей, что на 0,2% больше, чем месяц назад. Такие цифры привела руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

В конце весны вторичный рынок перешёл к стагнации после активности предыдущих месяцев. Стоимость квадратного метра готового жилья по итогам мая увеличилась в среднем по миллионникам на 0,2% — до 142 000 рублей, а объём предложения немного сократился. Такую статистику озвучил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников стала Пермь (+2,2% — до 108 000 рублей), на втором месте — Москва (+1,5% — до 364 000), на третьем — Воронеж (+1% — до 107 000).

С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке
С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июля

Предложение на вторичном рынке не растёт, но и не уменьшается. Сейчас количество авансов и сделок примерно такое же, каким было весной-летом прошлого года. Цены стабильны, а общая инфляция не затрагивает квартиры на вторичке, пока нет доступной ипотеки. Снижение Центробанком ключевой ставки на 1 п.п. не оживило рынок недвижимости. Жилищные кредиты по-прежнему слишком дорогие, а доходность вкладов — высокая. Об этом рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Он ожидает притока покупателей на вторичный рынок только при существенном снижении ключевой ставки — до 12%. В этом случае держатели вкладов переориентируются на другие активы, в том числе недвижимость. К тому же на рынок придут и ипотечные покупатели.

— Летние месяцы являются традиционно неактивными в плане продаж, поэтому до сентября мы не ожидаем резких ценовых изменений. Высокий уровень ипотечных ставок на вторичном рынке тормозит спрос, поэтому продажи происходят в основном с большими дисконтами (до 10–15%). Квартиры покупают в большей степени для дальнейшего улучшения жилищных условий. Оживление спроса будет возможно при условии снижения ставок по ипотеке, которые зависят от уровня ключевой ставки, отметила Елена Чегодаева.

Сергей Шлома отметил, что, если планируется вложить деньги в недвижимость, лучше это сделать до того, как спрос и цены пойдут вверх. Тем, кто хотел бы приобрести жилплощадь за счёт ипотечных средств, стоит подождать, когда опустится ключевая ставка и жилищные кредиты станут дешевле. При этом на вторичном рынке большинство сделок — альтернативные. Человек продаёт свою квартиру и на вырученные деньги покупает другую. Заёмные деньги могут понадобиться только для доплаты. Как правило, она составляет 2–3 миллиона рублей. Если требуется решить квартирный вопрос с помощью альтернативной сделки, то сейчас есть для этого все возможности.

— Летние месяцы, как правило, более спокойные по количеству сделок, поэтому существенного скачка цен в июле мы не ожидаем. В фокусе останутся предложения с хорошим состоянием, готовые к сделке. Особенно в городах с низкой стоимостью квадрата — таких, как Волгоград, Челябинск, Омск, где спрос остаётся более чувствительным к ценам и ипотечным условиям, — рассказал Евгений Белокуров.

По его словам, на вторичном рынке Москвы, вероятно, оживление активности. Особенно в районах с удобной логистикой и развитой инфраструктурой. В таких локациях возможен более заметный рост цен за счёт отложенного спроса и эффекта низкой базы.

Что происходит на рынке вторичной загородной недвижимости

Летом 2025 года рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) переживает спад. Из-за высокой ключевой ставки (20%) ипотека на дома и участки малодоступна: кредиты обходятся дороже 25% годовых, а специальных программ почти нет. Спрос падает, особенно вблизи крупных городов. Основные покупатели — те, кто может оплатить покупку наличными, но и они действуют осторожно. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Многие продавцы по-прежнему завышают цены, ориентируясь на докризисные ожидания, в результате чего рынок заполняется неликвидом. Реальные сделки проходят со скидками до 15–20%, а часть объектов переходит в аренду. С 1 июля аналитики ожидают плавного снижения цен — около 1–2% в месяц. Особенно в регионах ЦФО, Поволжья и юга России.

— Наибольшим спросом пользуются участки и дома с готовыми коммуникациями. Рынок ИЖС остаётся в стадии корректировки, и до конца 2025 года рост цен маловероятен. Восстановление активности возможно не раньше 2026 года — при снижении ставок и появлении новых льготных программ, — рассказал Максим Лазовский.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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