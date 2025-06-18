С 1 июля цены на вторичную недвижимость окажутся под давлением. Сколько будет стоить жильё В июне Центробанк снизил ключевую ставку. Что сейчас происходит на рынке вторичной недвижимости, как он отреагировал на решение регулятора и как будут меняться цены на квартиры и дома с 1 июля? 17 июня, 21:20 Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость с 1 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Что происходит на рынке вторичной недвижимости в начале июня

По итогам мая и начала июня на вторичном рынке Москвы не отмечалось ярко выраженной ценовой динамики по сравнению с уровнем апреля. Средняя цена квадратного метра составила 379,2 тысяч рублей, что на 0,2% больше, чем месяц назад. Такие цифры привела руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

В конце весны вторичный рынок перешёл к стагнации после активности предыдущих месяцев. Стоимость квадратного метра готового жилья по итогам мая увеличилась в среднем по миллионникам на 0,2% — до 142 000 рублей, а объём предложения немного сократился. Такую статистику озвучил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников стала Пермь (+2,2% — до 108 000 рублей), на втором месте — Москва (+1,5% — до 364 000), на третьем — Воронеж (+1% — до 107 000).

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июля

Предложение на вторичном рынке не растёт, но и не уменьшается. Сейчас количество авансов и сделок примерно такое же, каким было весной-летом прошлого года. Цены стабильны, а общая инфляция не затрагивает квартиры на вторичке, пока нет доступной ипотеки. Снижение Центробанком ключевой ставки на 1 п.п. не оживило рынок недвижимости. Жилищные кредиты по-прежнему слишком дорогие, а доходность вкладов — высокая. Об этом рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Он ожидает притока покупателей на вторичный рынок только при существенном снижении ключевой ставки — до 12%. В этом случае держатели вкладов переориентируются на другие активы, в том числе недвижимость. К тому же на рынок придут и ипотечные покупатели.

— Летние месяцы являются традиционно неактивными в плане продаж, поэтому до сентября мы не ожидаем резких ценовых изменений. Высокий уровень ипотечных ставок на вторичном рынке тормозит спрос, поэтому продажи происходят в основном с большими дисконтами (до 10–15%). Квартиры покупают в большей степени для дальнейшего улучшения жилищных условий. Оживление спроса будет возможно при условии снижения ставок по ипотеке, которые зависят от уровня ключевой ставки, — отметила Елена Чегодаева.

Сергей Шлома отметил, что, если планируется вложить деньги в недвижимость, лучше это сделать до того, как спрос и цены пойдут вверх. Тем, кто хотел бы приобрести жилплощадь за счёт ипотечных средств, стоит подождать, когда опустится ключевая ставка и жилищные кредиты станут дешевле. При этом на вторичном рынке большинство сделок — альтернативные. Человек продаёт свою квартиру и на вырученные деньги покупает другую. Заёмные деньги могут понадобиться только для доплаты. Как правило, она составляет 2–3 миллиона рублей. Если требуется решить квартирный вопрос с помощью альтернативной сделки, то сейчас есть для этого все возможности.

— Летние месяцы, как правило, более спокойные по количеству сделок, поэтому существенного скачка цен в июле мы не ожидаем. В фокусе останутся предложения с хорошим состоянием, готовые к сделке. Особенно в городах с низкой стоимостью квадрата — таких, как Волгоград, Челябинск, Омск, где спрос остаётся более чувствительным к ценам и ипотечным условиям, — рассказал Евгений Белокуров.

По его словам, на вторичном рынке Москвы, вероятно, оживление активности. Особенно в районах с удобной логистикой и развитой инфраструктурой. В таких локациях возможен более заметный рост цен за счёт отложенного спроса и эффекта низкой базы.

Что происходит на рынке вторичной загородной недвижимости

Летом 2025 года рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) переживает спад. Из-за высокой ключевой ставки (20%) ипотека на дома и участки малодоступна: кредиты обходятся дороже 25% годовых, а специальных программ почти нет. Спрос падает, особенно вблизи крупных городов. Основные покупатели — те, кто может оплатить покупку наличными, но и они действуют осторожно. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Многие продавцы по-прежнему завышают цены, ориентируясь на докризисные ожидания, в результате чего рынок заполняется неликвидом. Реальные сделки проходят со скидками до 15–20%, а часть объектов переходит в аренду. С 1 июля аналитики ожидают плавного снижения цен — около 1–2% в месяц. Особенно в регионах ЦФО, Поволжья и юга России.

— Наибольшим спросом пользуются участки и дома с готовыми коммуникациями. Рынок ИЖС остаётся в стадии корректировки, и до конца 2025 года рост цен маловероятен. Восстановление активности возможно не раньше 2026 года — при снижении ставок и появлении новых льготных программ, — рассказал Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева