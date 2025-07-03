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3 июля, 14:00

Тест: Милиционеры в фильмах СССР — отгадать 7/7 под силу только законопослушным гражданам

Сегодня, в День ГАИ, самое время не только поздравить доблестных инспекторов, но и вспомнить тех, кто добивался справедливости на экранах, — любимых милиционеров из советских фильмов!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kinopoisk © Алексей Слаповский © Кадр из фильма «Следствие ведут знатоки», режиссёр Василий Давидчук, сценарист Александр Лавров и др. / Kinopoisk © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Морис Слободской и др. / Kinopoisk

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kinopoisk © Алексей Слаповский © Кадр из фильма «Следствие ведут знатоки», режиссёр Василий Давидчук, сценарист Александр Лавров и др. / Kinopoisk © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Морис Слободской и др. / Kinopoisk

Советские режиссёры часто изображали милиционеров в своих фильмах. Они могли быть и грозными стражами порядка, и растерянными участковыми, вляпавшимися в комичные ситуации, и неподкупными инспекторами, ловко выписывающими штрафы. Фуражка, выглаженная форма и характерный взгляд сразу же выделяли стражей порядка на фоне других героев. Зрители запоминали их цитаты, смеялись над комичными сценами погони и всегда знали: справедливость восторжествует! Попробуйте и вы угадать, из каких фильмов эти сыщики.

Если в фильмах СССР вам больше нравится следить за любовной линией, а не за преступниками и милиционерами, то набрать 7/7 в этом тесте и угадать, чьи это жёны, не составит труда! Хотите пополнить словарный запас и получить советы по финансовой грамотности? Тогда попробуйте угадать, из каких фильмов СССР эти 7 цитат про деньги.

Тест: Обнимашки в культовых фильмах и мультиках — 10/10 наберут лишь тактильные зрители
Тест: Обнимашки в культовых фильмах и мультиках — 10/10 наберут лишь тактильные зрители
Виктория Мишинкина
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