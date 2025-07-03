Тест: Милиционеры в фильмах СССР — отгадать 7/7 под силу только законопослушным гражданам

Советские режиссёры часто изображали милиционеров в своих фильмах. Они могли быть и грозными стражами порядка, и растерянными участковыми, вляпавшимися в комичные ситуации, и неподкупными инспекторами, ловко выписывающими штрафы. Фуражка, выглаженная форма и характерный взгляд сразу же выделяли стражей порядка на фоне других героев. Зрители запоминали их цитаты, смеялись над комичными сценами погони и всегда знали: справедливость восторжествует! Попробуйте и вы угадать, из каких фильмов эти сыщики.