Тест: Шарики, Бобики и Барбосы в мультиках СССР — угадаете, из каких 8 картин эти собаки?

Хвостатые часто становятся главными героями фильмов и мультиков. Они могут быть лохматыми и грязными, добрыми и ворчливыми, смелыми или трусливыми, но всегда через них рассказывается что-то важное о человеческих отношениях. Помните, как Бобики, Шарики и Барбосы из советских мультфильмов учили нас верности и смекалке, заставляли улыбнуться или даже пустить скупую слезу? Они то и дело попадали в смешные ситуации, спасали других, хулиганили или, наоборот, показывали пример благородства. И всё только для того, чтобы маленькие зрители в такой простой манере извлекли необходимые жизненные уроки и поняли, как важно быть добрыми и отзывчивыми! А насколько хорошо вы помните этих пушистых наставников?