Тест: Шарики, Бобики и Барбосы в мультиках СССР — угадаете, из каких 8 картин эти собаки?
Всем известно, что собака — друг человека, однако у юных советских зрителей таких приятелей было много. И даже с экранов телевизоров они обучали, помогали и развлекали тысячи детей!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / wayhomestudio, © Кадр из фильма «Бобик в гостях у Барбоса», режиссёр Владимир Попов, сценарист Михаил Либин и др./ Kinopoisk
Хвостатые часто становятся главными героями фильмов и мультиков. Они могут быть лохматыми и грязными, добрыми и ворчливыми, смелыми или трусливыми, но всегда через них рассказывается что-то важное о человеческих отношениях. Помните, как Бобики, Шарики и Барбосы из советских мультфильмов учили нас верности и смекалке, заставляли улыбнуться или даже пустить скупую слезу? Они то и дело попадали в смешные ситуации, спасали других, хулиганили или, наоборот, показывали пример благородства. И всё только для того, чтобы маленькие зрители в такой простой манере извлекли необходимые жизненные уроки и поняли, как важно быть добрыми и отзывчивыми! А насколько хорошо вы помните этих пушистых наставников?
Интереснее мультиков про животных могут быть только старые добрые фильмы про волшебство и магию! А вы сможете узнать, из каких советских картин эти 7 фей и чародеев? Говорят, что регулярные объятия значительно снижают уровень стресса и способствуют выработке гормона счастья. Слабо угадать 10 фильмов и мультиков по кадрам с обнимашками?
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