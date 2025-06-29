Тест: Обнимашки в культовых фильмах и мультиках — 10/10 наберут лишь тактильные зрители
Говорят, что регулярные объятия значительно снижают уровень стресса и способствуют выработке гормона счастья. Кино и мультики подтверждают это высказывание на все сто процентов!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из сериала «Воронины», режиссёр Александр Жигалкин и др. / Kinopoisk
Объятия — это универсальный язык тепла, поддержки и близости, который не нуждается в словах. Прикосновения могут утешить, когда грустно, развеселить, когда тревожно, или просто напомнить: «Я рядом». В жизни нам так не хватает этих моментов — искренних, добрых, иногда неловких, но таких важных. Сколько раз мы улыбались, глядя, как герои фильмов и мультиков обнимаются после долгой разлуки, крепко держат друг друга в трудную минуту или просто радуются встрече? Эти сцены показывают, насколько важны любовь, дружба, семья и забота! В этом тесте мы собрали кадры из самых разных картин — старых и новых, наших и зарубежных, трогательных и забавных. Попробуйте угадать, откуда эти обнимашки!
Мультфильмы СССР всегда отличались особой теплотой и искренностью, которая чувствовалась даже через экран! Красивые пейзажи, море, шезлонги, тропические джунгли — сможете отгадать, из каких мультиков эти летние кадры, на 7/7? Решили сделать перерыв и перекусить чем-нибудь вкусненьким? Тогда сначала нужно выбрать, чем же именно! В этом поможет тест: Посикунчики, козули, лывжа — лишь гурман отгадает, из каких регионов России эти 10 блюд.
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