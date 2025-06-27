Тест: «Куй железо не отходя от кассы» — угадаете, из каких фильмов СССР эти 7 цитат про деньги?

Деньги — вечная тема, которая волновала людей во все времена, и советский кинематограф не остался в стороне! Фильмы, а особенно комедии, умели говорить о финансах с юмором, иронией и даже особой философией. Герои то пытались разбогатеть и привлечь халяву, то страдали от вечной нехватки средств, то рассуждали о том, что «счастье не в деньгах». Причём они всегда делали это так ярко, что их фразы навсегда врезались в память. Режиссёры,сценаристы и даже сами актёры находили удивительно точные и смешные слова, чтобы описать непростые отношения с деньгами. Эти цитаты повторяют в быту, используют в мемах, вспоминают в подходящих ситуациях и каждый раз смеются от всей души! А насколько хорошо вы помните эти крылатые выражения?