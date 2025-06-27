Тест: «Куй железо не отходя от кассы» — угадаете, из каких фильмов СССР эти 7 цитат про деньги?
Финансовая грамотность — несомненно, очень полезный навык, но в СССР её часто заменяли смекалкой и юмором. Герои советских комедий — яркое тому подтверждение!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Деньги — вечная тема, которая волновала людей во все времена, и советский кинематограф не остался в стороне! Фильмы, а особенно комедии, умели говорить о финансах с юмором, иронией и даже особой философией. Герои то пытались разбогатеть и привлечь халяву, то страдали от вечной нехватки средств, то рассуждали о том, что «счастье не в деньгах». Причём они всегда делали это так ярко, что их фразы навсегда врезались в память. Режиссёры,сценаристы и даже сами актёры находили удивительно точные и смешные слова, чтобы описать непростые отношения с деньгами. Эти цитаты повторяют в быту, используют в мемах, вспоминают в подходящих ситуациях и каждый раз смеются от всей души! А насколько хорошо вы помните эти крылатые выражения?
21 июня 1962 года родился музыкант, чьи песни пробирают до глубины души и заставляют задуматься, — неподражаемый Виктор Цой! Но только настоящий советский рокер без ошибок дополнит пропуски в 6 хитах группы «Кино»! А с этим испытанием справятся только те, кто не понаслышке знает, что такое настоящий пионерский лагерь, — нужно узнать 7 фильмов СССР про летние лагеря.
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