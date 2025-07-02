Петрозаводский феномен и сталинские гуманоиды: 5 бешеных примеров, как СССР использовал НЛО в своих целях

Если вы не ностальгируете по жизни в СССР, то вы, скорее всего, родились после 1991 года и таинственный Союз Советских Социалистических Республик просто не застали. И не можете похвастаться записью «Ленинград» в паспортной графе «Место рождения». Но есть в распаде СССР один неочевидный плюс. Множество документов времён холодной войны были рассекречены, и теперь мы можем узнать всё о том, как в Советском Союзе изучали НЛО. А как раз сегодня, 2 июля, отмечается день НЛО, мы поэтому рассказываем вам все подробности о взаимодействии СССР с пришельцами.

Петрозаводский феномен (Карельская аномалия)

Петрозаводский феномен произошёл в 70-х. До сих пор мы не до конца знаем, что это было. Фото © «Шедеврум»

Петрозаводский феномен, который также называют Карельской аномалией, произошёл 20 сентября 1977 года. Вообще необъяснимые явления происходили по всей Карелии с сентября 77-го по февраль 78-го. Но именно 20-го числа в Петрозаводске свидетелей было столько, что инцидент попал в газеты. Всё началось с 4:00 до 4:20 по московскому времени. В небе появился объект, который напоминал светящуюся медузу. Потом жители города наблюдали вспышки странного свечения, а в окнах жилых домов появились аккуратные дыры.

Уже в перестройку власти объясняли Петрозаводский феномен запуском спутника «Космос-955» с аэродрома Плесецк. Причём сообщалось, что одновременно с запуском спутника на другом засекреченном военном аэродроме неудачно выстрелили баллистической ракетой. Космическая медуза, которую видели в Петрозаводске, объясняется запуском ракет — такой световой феномен действительно бывает от межпланетных аппаратов. Но отверстия в окнах домов жителям до сих пор объяснить не смогли.

Кыштымский карлик

Кыштымский карлик — настоящая звезда уфологии. Его считают останками инопланетного существа. Фото © Youtube / Студия AdolsFilm

Кыштымского карлика, или Алёшеньку, как его ласково называли местные, нашли уже после распада СССР. Но состояние этого существа мягко намекало на то, что на Земле оно могло находиться и раньше, во времена Советского Союза. Для начала стоит отметить, что в 1957 году на реке Кыштым произошла радиационная катастрофа. Из химкомбината «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 вырвались радиоактивные отходы и загрязнили всё вокруг. Катастрофа по масштабу была сравнима с Чернобылем и Фукусимой. А спустя 39 лет жительница посёлка Каолиновый под городом Кыштымом нашла Алёшеньку.

Алёшенька и Тамары

Существо некоторое время было живым. А ещё вы удивитесь количеству Тамар в этой истории. Обнаружила Кыштымского карлика пенсионерка с психиатрическим диагнозом, Тамара Васильевна Просвирнина. Она на три дня ушла в лес и вернулась с существом, завёрнутым в платок. Именно Тамара дала гуманоиду имя Алёшенька. Невестка женщины, тоже Тамара Просвирнина, была первым человеком, который узнал о существовании Кыштымского карлика. Соседка Тамары Просвирниной-старшей, Тамара Наумова, видела данное существо лично, потому что каждый день помогала Тамаре Просвирниной по хозяйству. Позже Алёшеньку увидела и Тамара Просвирнина – младшая, она приходила к свекрови раз в две недели. Молодая Тамара Просвирнина говорила, что Алёшенька был жив, издавал свистящие звуки и принимал пищу. Просвирнина-старшая кормила его сладостями, а вскоре попала в психиатрическую больницу.

Дальнейшая судьба Алёшеньки

А потом в истории появляется следователь Кыштымского ОВД Евгений Мокичев. Он расследовал дело о краже медного провода с опоры ЛЭП. Подозреваемый, Владимир Нурдинов, на допросе похвастался, что хранит в гараже мумию инопланетянина. Это был Алёшенька. Владимир обнаружил тело Кыштымского карлика в квартире Тамары Просвирниной – старшей и украл его для перепродажи. Далее следы мумии теряются, а Тамара Просвирнина – старшая погибает в 1999 году под колёсами грузовика.

Но кем же был Алёшенька? Этого никто так и не узнал. Официальные патологоанатомы не соотнесли останки с человеческими. А гинекологи увидели в Алёшеньке человеческий выкидыш с пороками развития, произошедший на 23-й неделе. Правда, Алёшенька не смог бы жить, издавать свои свистящие звуки и принимать пищу, будь он выкидышем. Правда, в следующей главе, возможно, хранится ответ на этот вопрос.

Сталинские гуманоиды

Сталинские гуманоиды — это общее название для всех экспериментов Иосифа Виссарионовича по улучшению человека. Фото © «Шедеврум»

Иосиф Виссарионович Сталин не только «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». Его также подозревали в организации НЛО-атак на США. Но ещё раньше, в 1920-х, гражданин Джугашвили активно увлекался евгеникой и спонсировал проект, призванный улучшить человеческий вид. Видимо, в аппарате уже тогда понимали, что на труде заключённых далеко не уедешь. Сталин мечтал об армии выносливых, сильных, нечувствительных к боли, неприхотливых гуманоидов с недоразвитым мозгом. Тут пригодился биолог Илья Иванов, который уже несколько лет удачно выращивал сернобыков и зеброидов.

Илье Иванову поручили нелёгкое и неблагодарное дело гибридизации человека и обезьяны. Илья Иванович получил патент на исследования во французской Гвинее, а именно на станции в городе Киндия. Там он и начал свою странную работу. По сути, Иванов выступал тут в роли начальника штата техников-осеменаторов. Они ловили горилл, шимпанзе, орангутанов. Их интересовали как самцы, так и самки. Оба обезьяньих пола можно было использовать. Самок приматов предполагалось оплодотворять человеческим материалом — и наоборот.

В Африке ни одна женщина на такой эксперимент не была согласна. Поэтому клинику франкенштейнов доктора Иванова перевезли в Грузию, на родину Иосифа Виссарионовича. Но и тут учёных ждал провал: в 1929 году скончался единственный половозрелый самец орангутана во всём СССР. К тому моменту, как в страну прибыл пароход с шимпанзе, Иванов уже был в ссылке. Интересно, мог ли Алёшенька быть результатом каких-то таких экспериментов, помноженных на почву, 40 лет загрязнённую радиоактивными изотопами цезия и стронция...

Государственная программа по изучению НЛО

Между прочим, в СССР НЛО изучали на государственном уровне и даже при помощи военных. Фото © «Шедеврум»

Государственная программа по изучению НЛО появилась в Советском Союзе в 1978 году. Это был ответ партии на общественный запрос: люди хотели понимать, что это за странная световая медуза испортила стёкла в Петрозаводске. Некоторые уфологи говорят, что единственной целью этой государственной программы было объяснение Петрозаводского феномена. Официально в СССР занимались «исследованиями аномальных атмосферных явлений». На деле — следили за НЛО и даже приказывали военным это делать. И, конечно, принимали свидетельства видевших НЛО граждан. Как рассказали участники программы после 1991 года, 90 процентов обращений были «фейковыми».

Как советская ракета сбила корабль пришельцев

Советская ракета действительно могла сбить корабль пришельцев. Но всё это похоже на «теории заговора». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

На официальном сайте ЦРУ действительно есть такой документ. В нём рассказывают, что 25 советских солдат на учениях встретились с летающей тарелкой. Аппарат завис над подразделением, в него выпустили ракету, космолёт упал. Дальнейшее можно увидеть разве что в детском сериале Power Rangers: из летающей тарелки вышли пять инопланетян, слились в один световой шар, тот тут же взорвался, превратив 23 солдат в известняк. Выжили только двое, поскольку находились в тени. История оказалась газетной вырезкой, а не официальным отчётом ЦРУ. В источниках указывают на засекреченный документ КГБ.