Почему растут цены на яйца и овощи? Когда подешевеют продукты? Объясняем с экспертом, что происходит Рост цен на овощи взбудоражил без малого всю страну. Десять лет назад килограмм помидоров стоил 123 рубля. Сейчас — в два или даже в три раза больше. Когда это закончится? А что ещё подорожает? Life.ru объясняет, почему цены растут, с экспертом из РЭУ им. Плеханова. 2 июля, 14:00 С каждым годом производство электричества традиционными способами становится дороже. Цены растут в том числе и из-за этого. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com, © Freepik

Цены растут постоянно. Например, квас. В советское время его разливали из цистерн по 12 копеек за литр. Сейчас литр кваса стоит около 158 рублей. Всё не так плохо, как можно подумать: 12 советских копеек — это 39 современных рублей. Но всё равно получается, что со времён СССР квас подорожал более чем в четыре раза. И это ещё не предел. Некоторые товары и услуги подорожают прямо на наших глазах, в июле 2025 года. Расскажем, что именно подорожает, а разобраться в нюансах нам поможет Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Что подорожает в июле 2025

В июле подорожает многое. Но некоторые товары потом подешевеют, и это хорошая новость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lunopark

В июле 2025 подорожать может многое. Рост цен связан с тем, что издержки на производство товаров выросли. В первую очередь это, к сожалению, продукты питания. Ценники на полках супермаркетов напрямую зависят от того, насколько дорого произвести сырьё, какую зарплату нужно заплатить работникам, сколько электроэнергии потребуется на всё потратить и какую оплату за транспортировку продукта попросят перевозчики. И вот какие товары, по мнению Ольги Лебединской, подорожают в июле 2025 года.

Подорожают яйца и птица

Все птицеводческие продукты, к сожалению, подорожают. Кур приходится кормить, даже если в итоге они попадают в вашу кастрюлю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

В июле 2025 нас снова ждёт подорожание яиц. Но не только — рост цен коснётся и птичьего мяса, и субпродуктов. Особенно болезненно это будут ощущать покупатели в супермаркетах и пользователи приложений по доставке еды. Цена готового продукта, то есть яиц или кусочков сочной курятины, складывается из множества факторов. Еда для птиц, место содержания пернатых, электричество, которое тратят линия убоя или автоматический яйцесбор, — всё это стоит денег.

Подорожает птицеводческая продукция, и на то есть несколько причин. Первая — торговые сети держат чрезмерно высокие торговые наценки на куриные яйца, в среднем около 20%. Вторая — рост цен на комбикорма, которые за год подорожали на 15%, а с начала этого года — на целых 5,2% из этих 15. Средняя цена комбикормов в нашей стране в апреле 2025-го составила 26 300 рублей за тонну. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Таким образом, мы понимаем, что цены на яйца в июле 2025 года будут складываться из высокой наценки торговых сетей и роста цен на комбикорм для птицы. Надеемся, 40% подорожания, которое мы наблюдали в ноябре 2023 года, всё же не случится. Но важно понимать, что рост цен на комбикорма — это автоматический рост цен на все птичьи продукты. А это не только яйца и мясо, это ещё и перья, пух, навоз, мука, мясокостная и кровяная. Так что стоимость куриного комбикорма косвенно влияет ещё и на цену пуховиков, подушек, одеял. И даже на цену свинины и говядины — мясокостную и кровяную муку добавляют в корм для молодняка, чтобы животные росли большими и здоровыми.

Подскочат цены на овощи

Вот бы вернуть 2015 год, когда килограмм помидоров стоил 123 рубля, да? Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

«В коротком периоде может подорожать овощная продукция. Первый сбор нового урожая всегда дороже», — делает прогноз Ольга Лебединская. В широком контексте цены на овощи показали уверенный рост с 2020 по 2025 год с пиком подорожания в 2023–2024 годах. Огурцы в тот период стоили на 35% больше, чем в 2022-м, а стоимость помидоров выросла на 40%. В 2025 году рост слегка замедлился — пока составляет только около 10% на помидоры, и происходит настоящее снижение цен на огурцы. Но в июле ситуация может поменяться, причина — первый сбор нового урожая. И кстати, картофель в этом году дорожает сильно: на 175% в пиковые моменты. Это больше чем в полтора раза.

Зерновые культуры вырастут в цене

Зерновые культуры тоже в 2025 подорожают. Можно винить в этом климатические изменения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Зерновые культуры — это пшеница, рожь, гречка, подсолнухи и рапс. Иногда в список зерновых случайно попадает картофель — эту культуру выращивают в тех же масштабах, поэтому динамика цены на второй хлеб меняется похожим образом. Это можно было заметить в прошлой главе, где мы писали о том, как картошка стала дороже в полтора раза. Но то, каким образом будут меняться цены на макароны и гречку, — вопрос для эксперта.

Рост цен на рынке зерновых культур связан с ростом затрат. Так, по сравнению с прошлой посевной, удобрения подорожали на 50% (особенно фосфорные), топливо — на 10%, запчасти — на 30–70%. Общий рост расходов на посевную — до 20%. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Получается, макароны, булгур и хлеб, как пшеничный, так и ржаной, в июле тоже могут вырасти в цене. Фосфорные удобрения, ключевые для пшеницы, поднялись в цене больше всех, как отмечает Ольга Лебединская. Глобальное подорожание суперфосфата связано с ограничениями экспорта из Китая и пошлинами Евросоюза. Они до 2028 года будут составлять 430 евро за тонну (около 40 тысяч рублей). А на подорожание калийных удобрений влияют санкции против Белоруссии.

Некоторые виды алкоголя станут дороже

Прощай, азербайджанский коньяк! Прощай, азербайджанское вино! Может быть, когда-нибудь вы вернётесь в Россию... Фото © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Рост цен, по данным экспертов РЭУ им. Плеханова, может коснуться и алкоголя. Самых благородных его видов — вин и коньяков. «В связи с потенциальной возможностью введения запрета на вина и коньяки, которые поступали ранее из Азербайджана, возможен рост цен на те объёмы, что уже есть в сетях», — предполагает доцент кафедры статистики Ольга Лебединская. Эксперт также вспоминает, что в 2024 году завод «Вина и воды Абхазии» простаивал несколько месяцев. Действительно, в феврале 2024-го сухумское предприятие сообщало о простое. Причиной было повышение стоимости акциза.

Непродовольственные траты

Эксперт принесла достаточно печальные прогнозы для всех автомобилистов. Источником роста цен на содержание машины по традиции станет бензин. «Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост уже составил от 9,9 до 20,9% в зависимости от марки топлива», — сообщает Лебединская. Она также предполагает увеличение расходов на авто из-за расширения зоны платной парковки и повышения стоимости на услуги ГИБДД. Владельцы мобильных телефонов тоже пострадают. Операторы мобильной связи могут в июле увеличить тарифы. «Отсчёт времени звонка у них теперь включает звучание гудков или мелодии во время вызова», — поясняет Ольга Лебединская.

Когда и по какой причине подешевеют овощи

Овощи в итоге подешевеют, и это хорошая новость. Они необходимы для полноценного рациона. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики главного экономического университета страны, Плешки, уверена, что повышение цен на овощи в июле — это временный тренд. Сезонное подорожание овощей первого сбора происходит каждый год. Эксперт называет конкретный период 2025 года: «Подешевеют овощи только к августу», — говорит она. Но у снижения цен есть и тёмная сторона.

Частично способствовать снижению может возросший уровень импорта. Импортная продукция часто дешевле, однако не всегда качественнее. Чем длиннее путь до прилавка, тем большей обработке подвергаются продукты. Ассоциация фермеров РФ предупреждает, что если ситуация с объёмом импорта и игнорированием местной продукции не изменится, то многие хозяйства разорятся. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Надеемся, что российские хозяйства не разорятся. Известно, что самые сочные и вкусные овощи — это те, которые выращены у нас дома, в России. Они же — самые безопасные, потому что подвергаются меньшей обработке. Овощи, которые привозят из других стран, часто содержат в себе химические соединения против плесени, и некоторые из них могут вызывать аллергию, например дифенил. Конечно, мы имеем в виду обычную плечень, а не художницу Дашу Плесень, материал о которой вышел на Life.ru. Посмотрите на её восхитительные работы.