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«Споры об искусстве»: Как Даша Плесень создаёт картины на стыке красоты и отвращения, зарабатывая по 800 тысяч с каждой

Московская художница собирает микробиом людей и превращает его в уникальные портреты из живой плесени — искусство на стыке науки, тела и философии. Life.ru узнал всё об этом удивительном искусстве.

2 июля, 09:03
Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Её холст — чашка Петри, краски — споры плесени, а модели — бактерии, обитающие на человеческом теле. Московская художница Дарья Фёдорова, известная под псевдонимом Даша Плесень, превратила микромир в искусство и зарабатывает на этом тысячи долларов. Life.ru поговорил с художницей и узнал, что такое биологический портрет и как естественный рост микроорганизмов может раскрыть человеческую сущность.

От мечты о хирургии к микромиру

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Дарья Фёдорова родилась в Москве, ей 28 лет. Она называет себя художником, фотографом, концептуальным мыслителем — и просто человеком, который наслаждается жизнью. Идея создавать портреты из плесени пришла к Даше далеко не сразу. В детстве она мечтала стать хирургом. Бабушка, офтальмохирург, привила внучке интерес к медицине. Вместо сказок девочка зачитывалась хирургическими атласами и считала человека величайшей загадкой.

Однако в подростковом возрасте её жизнь пошла по другому сценарию. Во время эмоционально непростого периода Дарья случайно попала на день открытых дверей в Британскую высшую школу дизайна — и словно нашла своё место в мире. «Я попала в райрай для таких, как я: сумасшедших, свободных, креативных»,говорит девушка.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Во время написания дипломной работы Даша искала нечто уникальное. Она медитировала, вместо того чтобы шерстить Интернет, и вдруг увидела образ чашек Петри, в которых можно было бы визуализировать микромир, окружающий человека каждый день. Так в 2015 году началось её необычное художественное увлечение.

Откуда появился псевдоним «Плесень»?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Однажды, выйдя со своей первой персональной выставки, художница поняла, что ей необходим псевдоним, — так родилась Даша Плесень. «Да, я — Даша Плесень. И теперь так всегда будет. И пофиг, кто чё думает», рассказывает художница.

  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen
    Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen
    Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen
    Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

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Девушка отмечает, что на первый взгляд отталкивающий псевдоним стал её брендом. Он звучит звонко, странно, противоречиво — и мгновенно вызывает интерес. Люди постоянно переспрашивают: «Что-что? Плесень?» — и для Даши это лишь начало увлекательного разговора о глубинных слоях реальности.

Что такое биопортрет?

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Работы Даши — это искусство, которое невозможно воспроизвести дважды. Художница собирает микробиом человека: слепки с кожи, из ушей, носа, рта, между пальцами. Затем эти микроорганизмы «расцветают» на питательной среде, создавая неповторимый живой рисунок.

«Биопортрет это не просто художественное изображение. Это след человека, событие, атмосферы, воздух. Уникальный отпечаток, который невозможно воссоздать», объясняет художница.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Почему именно плесень? Художница объясняет, что плесень живёт с нами всегда — на коже, в носу, под мышками. Даша работает с плесенью так же, как другие художники работают с маслом или глиной. Она экспериментирует с разными техниками: свободным засеиванием, культивацией воздуха, взаимодействием с поверхностями. Например, она может гулять с чашкой Петри по городу — и микроорганизмы сами «прилипают» к среде. В этом для неё скрыта философия: «Если дать человеку благоприятную среду он тоже расцветёт».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Каждое произведение — это коллаборация с микроорганизмами. Девушка вручную создаёт холст из питательной среды, добавляет пигменты, глиттер, косметику, буквы, геометрические формы. И дальше остаётся только ждать — от двух-трёх недель до двух месяцев: питательная среда быстро застывает, пигменты ведут себя непредсказуемо, плесень может заразиться другими микроорганизмами, и тогда приходится начинать всё заново.

Кто платит за картины или платья из плесени?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Стоимость биопортрета у девушки начинается от 10 тысяч долларов (это примерно 800 тысяч рублей). Среди заказчиков — биотехнологические компании, косметические бренды, музыкальные группы, дизайнеры, коллекционеры. Всех их объединяет одно: желание заполучить не просто картину, а концептуальный объект с глубинным смыслом.

«Мои заказчики не просто коллекционеры. Это люди, готовые смотреть шире, видеть искусство как часть своего внутреннего мира и личной философии»,делится Даша.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Её самая дорогая работа обошлась заказчику в 50 тысяч долларов. Это была серия биопортретов семьи, их дома и домашних животных. По словам девушки, их интересовал не просто арт, а способ увековечить своё существование через микромир. «Часто заказчики просят анонимность вокруг темы микроорганизмов много стигмы. Люди боятся, что кто-то увидит их «болезни», «грязь». Хотя на самом деле всё совсем не так. Это просто жизнь», рассказывает художница.

Искусство как перформанс

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Иногда процесс создания портретов превращается в настоящий перформанс. Например, однажды Даша покрыла себя лоскутами живой плесени для фотосессии: «Я была вся в вазелине, пахла шампиньонами. Это был проект на грани дозволенного. Но в этом и есть настоящее искусство — в смелости эксперимента», вспоминает художница.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

В другом случае художница выращивала плесень прямо на чехле от iPhone, сохраняя при этом фирменные цвета. «Работа с живой материей всегда стресс. Но именно в таких проектах рождается истинный художник», уверена она.

А что дальше? Как развивать бизнес, построенный на плесени?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

В ближайших планах Даши — масштабная персональная выставка. Она мечтает собрать все свои работы за 10 лет — от живописи и скульптуры до интерактивных чашек Петри, которые будут «расти» в реальном времени.

«Я хочу установить большую скульптуру в общественном пространстве, к которой люди смогут прикасаться, оставляя свои микроследы. Из этих следов будет формироваться живой биопортрет человечества микробиологический, чувственный, настоящий», рассказывает она.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Кроме того, девушка планирует расширяться в фэшен-область: создавать капсульные коллекции одежды, предметы интерьера, промдизайна и даже технологичные массажёры или интерактивные объекты для дома. А до этого Life.ru рассказывал, кто такие «друзья на час» и как они спасают людей в Сети. И как россиянки целый час стояли на гвоздях, чтобы не только побить мировой рекорд, но и донести очень важную мысль. И, конечно, прочитайте историю Романа — фотографа без рук, который живёт ярче, чем мы все. И его снимки стоит увидеть каждому! Такой талант...

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Авторы
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