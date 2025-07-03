«Голый дикарь»: Радио «Судного дня» снова вышло в эфир после лишения Зеленского помощи США
Радиостанция «Судного дня» выдала сообщение со словом «голодикарь»
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Ресурс «УВБ-76 лог», специализирующийся на мониторинге активности радиостанции УВБ-76, которую ещё называют «Станцией Судного дня», зафиксировал передачу двух новых зашифрованных сообщений.
3 июля в 10:45 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «голодикарь». Позже, в 11:39, диктор передал слово «пастилка».
Напомним, после отказа США в поставках на Украину радио активизировалось. Накануне после нескольких громких заявлений в эфире прозвучало слово «умелец». Позже поступило ещё два загадочных послания.