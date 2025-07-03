Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 10:11

«Голый дикарь»: Радио «Судного дня» снова вышло в эфир после лишения Зеленского помощи США

Радиостанция «Судного дня» выдала сообщение со словом «голодикарь»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ресурс «УВБ-76 лог», специализирующийся на мониторинге активности радиостанции УВБ-76, которую ещё называют «Станцией Судного дня», зафиксировал передачу двух новых зашифрованных сообщений.

3 июля в 10:45 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «голодикарь». Позже, в 11:39, диктор передал слово «пастилка».

УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины
УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины

Напомним, после отказа США в поставках на Украину радио активизировалось. Накануне после нескольких громких заявлений в эфире прозвучало слово «умелец». Позже поступило ещё два загадочных послания.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar