Радиостанция «Судного дня» похвалила кого-то в прямом эфире
Радиостанция «Судного дня» выдала сообщение со словом «умелец»
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Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.
2 июля в 12:57 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «умелец». Кого именно хвалили, неизвестно. Примечательно, что сообщение было передано на фоне обострения отношений с Азербайджаном и первого за три года разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Life.ru сообщал, что в эфире самой загадочной станции России прозвучало новое слово — «зевосеул». До этого УВБ-76 выдала рекордное число сообщений за сутки, повторив показатели прошлого года. Всего за 24 часа прозвучало 24 сообщения.