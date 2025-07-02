Радиостанция «Судного дня» похвалила кого-то в прямом эфире

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.

2 июля в 12:57 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «умелец». Кого именно хвалили, неизвестно. Примечательно, что сообщение было передано на фоне обострения отношений с Азербайджаном и первого за три года разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.