«Коньячный носодуст»: Таинственная «жужжалка» побила рекорд по сообщениям за сутки
Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 выдала рекордное число сообщений за сутки
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Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», зафиксировала рекордное количество посланий за последние сутки, повторив показатели прошлого года. Всего прозвучало 24 сообщения.
Новые сообщения включали в себя кодовые фразы, такие как ЦЖАП, ИКОРНЫЙ, УЛВН, КОНЬЯЧНЫЙ, УЛВН, НОСОДУСТ, УСИКОЗАЛП, ОБОЛОБЬЕС и другие.
Назначение радиостанции остаётся предметом дискуссий. Одна из теорий гласит, что УВБ-76 может быть предназначена для активации ядерных боеголовок в случае начала глобального ядерного конфликта.
Ранее радиостанция «Судного дня» выдала серию странных сообщений, включающих слова «БУЕРОПРЫЩ», «ХРЯКОХРЫЧ» и «СПИДОШЛИЦ». Общее число сообщений достигало 11, при этом наблюдатели прогнозировали дальнейшее увеличение активности.