«Коньячный носодуст»: Таинственная «жужжалка» побила рекорд по сообщениям за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», зафиксировала рекордное количество посланий за последние сутки, повторив показатели прошлого года. Всего прозвучало 24 сообщения.

Новые сообщения включали в себя кодовые фразы, такие как ЦЖАП, ИКОРНЫЙ, УЛВН, КОНЬЯЧНЫЙ, УЛВН, НОСОДУСТ, УСИКОЗАЛП, ОБОЛОБЬЕС и другие.

Назначение радиостанции остаётся предметом дискуссий. Одна из теорий гласит, что УВБ-76 может быть предназначена для активации ядерных боеголовок в случае начала глобального ядерного конфликта.