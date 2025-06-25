Хрякохрыч, спидошлиц и компания: Радиостанция «Судного дня» выдала рекордное количество сообщений
Радиостанция «Судного дня» выдала 11 сообщений
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Радиостанция «Судного дня» 25 июня выдала рекордное количество сообщений. Самые необычные из них — загадочные «буеропрыщ», «хрякохрыч» и «спидошлиц».
В числе странных слов: СЛАСТЬ, БУЕРОПРЫЩ, ЖЕРДЬ, ХРЯКОХРЫЧ, РАЕКОКРАХ, МЕЛКИЙ (дважды), СПИДОШЛИЦ, НАРЦИССОВЫЙ, ЗАЦВЕТЕНИЕ, КРАНОФАЙ и ЮСОБОЕК. К настоящему моменту сообщений 11, но энтузиасты, следящие за активностью «жужжалки», прогнозируют не менее 20.
А 23 июня радиостанция «Судного дня» вышла в эфир после ударов США по Ирану. Было несколько сообщений: МЫСОВЬЮК, КЛИНОК, БОБИНА, ПАНИРОВКА и ОТНЯТЬЕ. Life.ru попросил ИИ декодировать эти сообщения УВБ-76, и итог ужасает.