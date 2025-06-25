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Регион
25 июня, 10:16

Хрякохрыч, спидошлиц и компания: Радиостанция «Судного дня» выдала рекордное количество сообщений

Радиостанция «Судного дня» выдала 11 сообщений

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Радиостанция «Судного дня» 25 июня выдала рекордное количество сообщений. Самые необычные из них — загадочные «буеропрыщ», «хрякохрыч» и «спидошлиц».

В числе странных слов: СЛАСТЬ, БУЕРОПРЫЩ, ЖЕРДЬ, ХРЯКОХРЫЧ, РАЕКОКРАХ, МЕЛКИЙ (дважды), СПИДОШЛИЦ, НАРЦИССОВЫЙ, ЗАЦВЕТЕНИЕ, КРАНОФАЙ и ЮСОБОЕК. К настоящему моменту сообщений 11, но энтузиасты, следящие за активностью «жужжалки», прогнозируют не менее 20.

УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины
УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины

А 23 июня радиостанция «Судного дня» вышла в эфир после ударов США по Ирану. Было несколько сообщений: МЫСОВЬЮК, КЛИНОК, БОБИНА, ПАНИРОВКА и ОТНЯТЬЕ. Life.ru попросил ИИ декодировать эти сообщения УВБ-76, и итог ужасает.

Александра Вишнякова
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