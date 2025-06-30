«Зевосеул»: «Жужжалка» вновь вышла в эфир и передала очередное слово

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радио судного дня», прозвучало новое слово — «зевосеул». Сообщение зафиксировали в 12:57 мск. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.

Радиостанция УВБ-76 транслирует непрерывный сигнал на частоте 4625 кГц. С момента своего появления в 1970-х годах она стала объектом множества слухов и теорий заговора. Основной её особенностью является периодическая передача звукового сигнала, напоминающего треск или шипение с интервалами, за которыми иногда следуют голосовые сообщения на русском языке.