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30 июня, 11:43

«Зевосеул»: «Жужжалка» вновь вышла в эфир и передала очередное слово

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 выдала сообщение со словом «зевосеул»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радио судного дня», прозвучало новое слово — «зевосеул». Сообщение зафиксировали в 12:57 мск. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.

Радиостанция УВБ-76 транслирует непрерывный сигнал на частоте 4625 кГц. С момента своего появления в 1970-х годах она стала объектом множества слухов и теорий заговора. Основной её особенностью является периодическая передача звукового сигнала, напоминающего треск или шипение с интервалами, за которыми иногда следуют голосовые сообщения на русском языке.

Хрякохрыч, спидошлиц и компания: Радиостанция «Судного дня» выдала рекордное количество сообщений
Хрякохрыч, спидошлиц и компания: Радиостанция «Судного дня» выдала рекордное количество сообщений

Ранее радиостанция УВБ-76 выдала рекордное число сообщений за сутки, повторив показатели прошлого года. Всего прозвучало 24 сообщения.

Полина Никифорова
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