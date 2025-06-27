Как быстро снять солнечный ожог в домашних условиях — советы дерматолога

Июнь 2025 года был довольно сильно подпорчен циклоном. Но в июле нас наконец посетит настоящая летняя жара. Со всеми «прелестями», которыми таковая сопровождается: духота, насекомые, палящее солнце... Последнее вызывает наибольшее количество опасений. Дело в том, что воздействие солнечного ультрафиолета на кожу может привести к преждевременному старению, а ещё — оставить болезненные ожоги. Как справляться с такими ожогами в домашних условиях — рассказываем в материале.

Как защититься от солнечного ожога

Солнечные ожоги не будут страшны, если следовать этим базовым принципам. Фото © «Шедеврум»

Существует достаточно много средств, которые помогают снизить вероятность солнечного ожога. Прежде всего это солнцезащитный крем с высоким фактором. Фактор защиты от ультрафиолета называется SPF, и для ваших нужд на июль следует выбирать SPF 30. Чем выше SPF — тем лучше. Крем надо наносить за полчаса до выхода на солнце. Обновляется слой SPF раз в два часа, а после купания надо наносить его сразу.

Методы защиты от прямых солнечных лучей — это зонтики, одежда, специальные головные уборы и солнцезащитные очки. Жизненно необходимо на солнце пить как можно больше воды — это защитит организм от обезвоживания. Вашим врагом также является пик солнечной активности. В жаркий день он наступает с 11:00 до 16:00. До 11:00 солнце ещё мягкое, после 16:00 — стремится к закату. А вот любители позагорать в полдень, когда морская вода максимально прогревается, как раз рискуют получить ожоги.

Первая помощь при солнечном ожоге

Солнечный ожог — спутник жаркой погоды. Часто мы забываем о средствах защиты. Фото © «Шедеврум»

Если вы всё-таки чувствуете признаки солнечного ожога, то это время первой помощи. Симптомы солнечного ожога — боль и покраснение на коже, а также повышение её температуры. В особо тяжёлых случаях могут возникнуть озноб, повышенная температура, головная боль и тошнота. Иногда на поверхности ожога появляются волдыри. И вот что надо как можно скорее сделать.

Как можно скорее уйдите в тень. Главное — прекратить пребывание на солнце. Далее — прохладный душ или прохладные компрессы. Важно: температура должна быть именно прохладной — от 15 до 20 градусов. Холод при солнечном ожоге — враг. Намажьте поражённые места увлажняющим кремом. Хорошо, если в его составе пантенол. Но подойдёт и алоэ вера. Пейте больше воды. Если боль сильная, можно принять обезболивающие. В случае появления волдырей, наложите на ожог стерильную влажную повязку.

Что нельзя делать при солнечном ожоге

Как помочь себе при солнечном ожоге и не облажаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Useekate

Есть несколько действий, которые строго запрещены при солнечных ожогах, — так вы сделаете себе только хуже, а от последствий придётся долго лечиться. Вот что ни в коем случае нельзя делать при солнечном ожоге. Нельзя расчёсывать место ожога.

Запрещено использовать спирт как антисептическое средство — от него кожа сохнет, а ожоги становятся хуже.

Нельзя прокалывать волдыри — можете заразиться.

Не стоит использовать жирные мази и крема, в том числе вазелин. Они препятствуют отходу тепла и повышают температуру кожи, что приводит только к ещё более сильному ожогу.

Когда при солнечном ожоге бежать к врачу

Солнечный ожог — это неприятно. Но иногда солнечный ожог — это повод бежать к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

При солнечном ожоге многое может пойти не так. Некоторые симптомы просто невозможно снять самостоятельно. Кроме того, врачебное присутствие необходимо на случай осложнений. В поликлинику или травмпункт стоит обратиться, если ваши ожоги обширны по площади, на них есть волдыри, а также — когда ухудшилось общее состояние. Если симптомами ожога для вас также стали повышенная температура, боль в голове, озноб, тошнота и даже рвота — к врачу нужно немедленно.

У кого не бывает солнечных ожогов

Солнечные ожоги могут миновать счастливейших из нас. Фото © «Шедеврум»

В 1975 году американский дерматолог Томас Фицпатрик разработал собственную шкалу фототипов кожи. Всего таких типов нашлось среди людей шесть. Самые «удачливые» из них — это пятый и шестой. Пятый — индонезийский тип: смуглая кожа, тёмные волосы и глаза. Таким людям безопасно находиться на активном солнце до 40 минут. Шестой тип — африканский. В коже много пигмента меланина, человек не обгорает на солнце и может находиться на нём до 50 минут, если звезда в своей активной фазе. Повезло и четвёртому типу — средиземноморскому — можно быть на солнце до получаса.