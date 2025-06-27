Лунный календарь на июль 2025: Каких дней бояться, когда благоприятные даты, что со стрижкой и окраской

Лунный календарь на июль — это простая и понятная схема, где расписаны все фазы Луны, которые происходят за наш обычный, земной, солнечный летний месяц. Солнечный месяц не равен лунному. Если в первом фиксированное число дней каждый год (не считая февраля), то второй каждый раз предлагает небольшое расхождение в числе дней. Лунный год короче солнечного на 11 — 12 дней, потому что лунный месяц длится 29,53059 суток. Рассказываем в этом материале, как синхронизировать ваше земное время с лунным календарём и в какие дни июля мир будет в гармонии с собой.

Лунный календарь на июль 2025: фазы Луны

Лунный календарь на июль — наш спутник пройдёт все свои фазы всего за 31 день. Инфографика © Life.ru.

Лунный календарь расходится с солнечным, потому что в них неравное число дней. Фазы Луны попадают на разные числа «обычного» календаря, соответственно, мы высчитываем благоприятные и неблагоприятные дни учитывая положение спутника, в том числе градус его наклона к Земле. Но о благоприятных днях — чуть позже, сейчас можно просто перечислить фазы Луны в июле 2025г по лунному календарю.

С 1 по 9 июля Лнас ждёт растущая Луна, 2-го будет её первая четверть, а 10-го нас ждёт полнолуние. Затем с 11 числа до 23-го Луна будет убывающей, с третьей четвертью 18 июля. Уже 24-го мир накроет новолуние: ночного светила на небе вообще не будет. А с 25-го по 31-е июля Луна снова станет растущей. Новый лунный цикл с новым полнолунием, убывающей Луной и новым новолунием придётся ждать уже в августе.

Благоприятные дни в июле 2025 года по лунному календарю

Календарь лунных дней в июле — какие благоприятные, а какие не очень? Инфографика © Life.ru.

По лунному календарю в июле 2025 года насчитывается достаточно много благоприятных дней. Самыми лучшими, самыми благостными станут эти числа: 1, 2 и 22 июля. Отлично подходят для любых начинаний, можно смело отправляться в путешествия, проводить сделки, в общем, делать всё, что обычно при каких-то значительных астрособытиях запрещено. К тому же, в начале месяца Луна — растущая. А ещё хорошими будут: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31. В лунном календаре садовода и огородника мы рассказывали, что именно эти даты отлично подходят для дачных работ.

Благоприятные дела для новолуния в июле 2025

Что можно делать на новолуние? На самом деле, вариантов масса. Лунный календарь на июль позволит понять, когда произойдёт новолуние и как лучше провести это уникальное время. В этот месяц спутник Земли скроется с ночного неба в 22:12, на «обычном» календаре будет 24-е июля. Эти условия замечательно подходят для отдыха и наблюдения за ночным небом. И не только: скоро приходит время знака зодиака Лев, и это внесёт свои коррективы. Рассказываем, какие дела благоприятны для новолуния в июле 2025 года.

Проявляйте лидерство. Знак зодиака Лев — это синоним способности не только вести за собой людей, но и брать на себя ответственность за их судьбу.

Ищите опору внутри себя. Это будет своеобразным поклоном июньскому новолунию в знаке зодиака Рак. Но то было время мечтателей, а сейчас — время деятельных стратегов.

Наблюдайте за ночным небом. Луна исчезнет как раз в начале вечера, и вы сможете увидеть многое в телескоп или даже обычный бинокль.

Занимайтесь творчеством. Новолуние — не время для того, чтобы работать над «физикой». Посвятите себя духовному росту и самовыражению.

Благоприятные дела для полнолуния в июле 2025

Полнолуние в июле — это одновременно и самый благодатный для посадки растений день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ulza

Полнолуние в июле 2025 года по лунному календарю — это время, когда можно наконец закончить начатое. Уже 10 июля нас посетит «Оленья Луна», — так обычно называется эта фаза спутника в самый главный месяц лета. А это значит, что какие-то дела будут особенно благоприятными. Вот они. Заготовьте лекарственные травы. Можно заняться этим ещё 6 или 7 июля, но полнолуние внесёт в них особую магию.

Проведите время на природе. В полнолуние это особенно приятно.

Завершите начатые дела. Уборка, ремонт, съёмка фильма — всё это можно закончить в полнолуние.

Попробуйте завести новые знакомства. В полнолуние люди обычно становятся социально активными. Но будьте осторожны: период известен своей нестабильностью.

Неблагоприятные дни июля 2025 года по лунному календарю

По лунному календарю на июль самыми неблагоприятными станут всего лишь несколько дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CHEN HSI FU

В июле 2025 года по лунному календарю неблагоприятными станут всего три дня. Десятое — к сожалению, самый неблагоприятный для людей. Но не для растений! Потому что для садоводов это как раз счастливое число. А ещё 14 и 26 число могут быть отмечены негативной энергией. Вы можете почувствовать в эти дни слабость, возможно, даже легко заболеть. Но не отчаивайтесь: благоприятных дней в июле гораздо больше.

Неблагоприятные дела для новолуния в июле 2025 года

В новолуние лунный календарь на июль 2025 года советует не делать этих вещей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vic Lab

Чего ни в коем случае нельзя делать на Новую Луну? Да, есть несколько делишек. В основном они связаны с мистической энергией дня, когда пропадает ночное светило, и тёмная сторона нашей личности пытается взять верх. В это время важно не поддаться соблазнам. Вот что не стоит делать на новолуние в июле 2025 года.

Не стоит отправляться в путешествие на новолуние. Это слишком тревожная пора.

Лучше не совершать поступков, которые могут повлиять на вашу жизнь в отдалённой перспективе. Например6 операции с жильём.

Не планируйте на новолуние операции: слишком велик человеческий фактор, да и кровь густеет.

Не рекомендуется делать уборку, вместе с мусором велик риск выкинуть что-то действительно важное.

Неблагоприятные дела для полнолуния в июле 2025

Полная Луна — тоже тяжёлый период, и не только с астрологической точки зрения. Недаром наши предки считали, что в этот период просыпаются вурдалаки. Животные, действительно, становятся в полнолуние более активными: Луна отражает солнечный свет, и раньше многие хищники выходили в эту ночь к человеческим жилищам. Но люди тоже в полнолуние испытывают трудности. Поэтому 10 июля не стоит делать этих вещей.

Конфликты, ссоры и драки — под строжайшим запретом.

Не стоит употреблять алкоголь на Полную Луну: от него станет только хуже.

Начинать новые дела тоже не рекомендуется. Они вряд ли будут успешными.

Тяжёлый физический труд в полнолуние вам не помощник. Слишком многое может пойти не так. Нагрузки на организм должны происходить только в спокойное время.

Благоприятные дни для стрижки на июль 2025 года

Стрижка в июле 2025 года по лунному календарю — неплохая затея. Инфографика © Life.ru.

По лунному календарю стрижек в июле 2025 резать волосы можно, но многое зависит от конкретного числа. Благоприятными для стрижек будут 2, 10, 19, 22, 25, 29, 30 и 31 число. Самые благоприятные для смены причёски даты — 1, 26 и 28 июля. Помните: стрижка на убывающую Луну укрепляет корни, а на растущую — стимулирует рост волос. В июле будут и неблагоприятные для похода к парикмахеру даты. Это 7, 9, 13, 17, 18 и 23 числа. Наиболее неудачным станет 24 число, — это новолуние.

Благоприятные дни для окрашивания волос на июль 2025 года

Окрашивание волос в июле 2025 года — по лунному календарю в некоторые даты это рискованная затея. Инфографика © Life.ru.

От лунных фаз зависит и то, как хорошо на ваши волосы ляжет краска. Чтобы не переделывать окрашивание и не подвергать волосы стрессу, важно иметь в виду лунный календарь окрашивания на июль 2025 год. Позитивные дни для окрашивания традиционно приходятся на растущую Луну: это 1, 2 и 3 число, а также период с 25 по 31-е июля. Благоприятные знаки зодиака для окрашивания это Телец, Лев, Дева, Весы и Козерог. Заметьте, тут много «земных» знаков: их энергия особенно помогает пигменту закрепиться в ваших волосяных чешуйках. А неблагоприятными в июле станут 14, 15, 16, 17, 23 и 24 число.