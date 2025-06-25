Откуда берутся гении: Какие знаки зодиака гарантируют одарённость тем, кто под ними родился

Какие знаки зодиака лучше подходят для рождения гениев? Правда ли, что под знаком зодиака Лев появляются на свет харизматичные знаменитости, а под знаком зодиака Дева — простые, но милые бухгалтеры? Мир астрологии хранит в себе много тайн. Но мы готовы поделиться с вами одной из них. В этом материале расскажем, кто в астрологии считается самым талантливым и одарённым по месяцу рождения.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей. Водолеи — самые талантливые учёные и художники. Фото © Life.ru

Водолей по гороскопу в принципе получает «фору» в делах таланта и одарённости. Этот знак зодиака ассоциируется с новаторством, авангардом и тягой к экспериментам. Поэтому тот, кто родился под созвездием Водолея, будет стремиться сказать новое слово в своей сфере деятельности. А новаторство высоко ценится как в науке, так и в искусстве. Самыми талантливыми представителями знака зодиака Водолей являются художник Архип Куинджи, а также учёные Томас Эдисон и Галилео Галилей.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион. Конёк скорпионов — тонкий психологизм, который проявляется в любом творчестве. Фото © Life.ru

Скорпионы по гороскопу могут сделать блистательную карьеру во многих сферах. Это может быть и управление, и криминалистика, и писательство, и музыка. А ещё тонкий психологизм натуры поможет людям, рождённым под знаком зодиака Скорпион, стать даровитыми актёрами. За примерами далеко ходить не надо: это Леонардо Ди Каприо и Райан Гослинг. А в музыке талантливыми представителями знака зодиака Скорпион являются Кэти Перри и Фрэнк Оушен. В литературе самым гениальным Скорпионом по гороскопу стал Фёдор Достоевский.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. Козероги фанаты дисциплины и забойного труда. Фото © Life.ru

Те, кто был рождён под знаком зодиака Козерог, часто становятся гениями, потому что гений — это 80 процентов дисциплины и только 20 процентов таланта. С дисциплиной и привычкой к каждодневному упорному труду у представителей этого знака зодиака всё в порядке. Они будут нести эти качества в любую сферу, где у них есть талант. Например, Дима Билан может часами сводить свои треки со звукорежиссёром: для него это часть творческого процесса. А Исаак Ньютон не просто принял удар от яблока на свою голову: он всю жизнь трудился, сделал невероятное количество изобретений и даже успел за это время внести изменения в монетную систему Англии. А в мире литературы Козерог по гороскопу — это Джон Р.Р. Толкин. Сколько человеко-часов было потрачено на один только «Сильмариллион»?

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец. Стрельцы отличаются своим живым, склонным к аналитике мозгом. Фото © Life.ru

Все, кто был родителями или учителями Стрельцов по гороскопу, знают: представителей этого знака зодиака легко научить чему-то новому. Аналитический склад ума, любознательность и склонность к эрудиции — вот их главные позитивные черты. Конечно, такой человек найдёт своё место в науке. Но не только: Стрельцы по гороскопу — ещё и прекрасные художники, особенно сейчас, когда современное искусство размывает рамки дисциплин. Василий Кандинский и Тулуз-Лотрек были представителями этого знака. Из писателей в пример можно привести Джейн Остин, Марка Твена и Афанасия Фета. А гениальным композитором и Стрельцом по гороскопу является Людвиг ван Бетховен.