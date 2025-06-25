Откуда берутся гении: Какие знаки зодиака гарантируют одарённость тем, кто под ними родился
Когда рождаются гении, ну или просто талантливые люди? Как понять, что у вашего ребёнка есть большой дар? Эти вопросы мучают человечество давно. В астрологии есть мнение о соотношении таланта и знака зодиака. Life.ru рассказывает, какие знаки талантливее других.
Талант зависит от знака зодиака. Кого астрологи считают самыми одарёнными? Обложка © «Шедеврум»
Какие знаки зодиака лучше подходят для рождения гениев? Правда ли, что под знаком зодиака Лев появляются на свет харизматичные знаменитости, а под знаком зодиака Дева — простые, но милые бухгалтеры? Мир астрологии хранит в себе много тайн. Но мы готовы поделиться с вами одной из них. В этом материале расскажем, кто в астрологии считается самым талантливым и одарённым по месяцу рождения.
Знак зодиака Водолей
Знак зодиака Водолей. Водолеи — самые талантливые учёные и художники. Фото © Life.ru
Водолей по гороскопу в принципе получает «фору» в делах таланта и одарённости. Этот знак зодиака ассоциируется с новаторством, авангардом и тягой к экспериментам. Поэтому тот, кто родился под созвездием Водолея, будет стремиться сказать новое слово в своей сфере деятельности. А новаторство высоко ценится как в науке, так и в искусстве. Самыми талантливыми представителями знака зодиака Водолей являются художник Архип Куинджи, а также учёные Томас Эдисон и Галилео Галилей.
Знак зодиака Скорпион
Знак зодиака Скорпион. Конёк скорпионов — тонкий психологизм, который проявляется в любом творчестве. Фото © Life.ru
Скорпионы по гороскопу могут сделать блистательную карьеру во многих сферах. Это может быть и управление, и криминалистика, и писательство, и музыка. А ещё тонкий психологизм натуры поможет людям, рождённым под знаком зодиака Скорпион, стать даровитыми актёрами. За примерами далеко ходить не надо: это Леонардо Ди Каприо и Райан Гослинг. А в музыке талантливыми представителями знака зодиака Скорпион являются Кэти Перри и Фрэнк Оушен. В литературе самым гениальным Скорпионом по гороскопу стал Фёдор Достоевский.
Знак зодиака Козерог
Знак зодиака Козерог. Козероги фанаты дисциплины и забойного труда. Фото © Life.ru
Те, кто был рождён под знаком зодиака Козерог, часто становятся гениями, потому что гений — это 80 процентов дисциплины и только 20 процентов таланта. С дисциплиной и привычкой к каждодневному упорному труду у представителей этого знака зодиака всё в порядке. Они будут нести эти качества в любую сферу, где у них есть талант. Например, Дима Билан может часами сводить свои треки со звукорежиссёром: для него это часть творческого процесса. А Исаак Ньютон не просто принял удар от яблока на свою голову: он всю жизнь трудился, сделал невероятное количество изобретений и даже успел за это время внести изменения в монетную систему Англии. А в мире литературы Козерог по гороскопу — это Джон Р.Р. Толкин. Сколько человеко-часов было потрачено на один только «Сильмариллион»?
Знак зодиака Стрелец
Знак зодиака Стрелец. Стрельцы отличаются своим живым, склонным к аналитике мозгом. Фото © Life.ru
Все, кто был родителями или учителями Стрельцов по гороскопу, знают: представителей этого знака зодиака легко научить чему-то новому. Аналитический склад ума, любознательность и склонность к эрудиции — вот их главные позитивные черты. Конечно, такой человек найдёт своё место в науке. Но не только: Стрельцы по гороскопу — ещё и прекрасные художники, особенно сейчас, когда современное искусство размывает рамки дисциплин. Василий Кандинский и Тулуз-Лотрек были представителями этого знака. Из писателей в пример можно привести Джейн Остин, Марка Твена и Афанасия Фета. А гениальным композитором и Стрельцом по гороскопу является Людвиг ван Бетховен.
Это не значит, что у других знаков зодиака нет шансов. Например, Овны по гороскопу — это Николай Гоголь и Леонардо да Винчи. «Наше всё», Александр Пушкин, по знаку зодиака Близнецы. Астрология скорее выступает в качестве сборника рекомендаций. Она не может полностью определить ваши личностные характеристики, если вы сами этого не хотите. На наше поведение влияет множество других факторов. Например, существуют семь удивительных фактов, как цвет глаз влияет на характер, подробности — в материале Life.ru.
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