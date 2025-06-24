Вплоть до потери личности: Маг рассказал, как меняется человек после переливания ему донорской крови

Вы никогда не задумывались, как алая жидкость, текущая в нас, может влиять на личность человека? А что происходит, если она окажется в чужаке, например, после переливания? Оказывается, эта алая субстанция обладает не только своими прямыми физиологическими свойствами, но и эзотерическими. Вот и нам в Life.ru стало интересно, правда это или миф, что кровь после переливания может менять своего нового носителя. Поэтому мы обратились к магу, чтобы выяснить всё об этом феномене.

Как чужая кровь влияет на организм нового хозяина? Фото © «Шедеврум»

И первое, что нам сказал эксперт, было то, что кровь — это не просто эликсир жизни, она также является зеркалом души, хранящим в себе отголоски чужих судеб, страстей и скрытых демонов.

Когда кровь вливается в новое тело, она может пробудить нечто чуждое и незнакомое, словно призраки донора поселяются в твоих венах, оставляя после себя следы прошлого. Я встречал человека, после переливания начавшего видеть в снах города и страны, которых никогда не знал, и просыпался с чужими словами на устах. Павсекакий Богданов Маг

Оказалось, что кровь может передать не только жизненную энергию, но и тени привычек: необъяснимую тягу к одиночеству или странным вещам, вкус к опасным развлечениям или даже гнев, что вовсе не свойственен тебе по природе.

«Одна женщина, о которой шептались в старых хрониках и легендах, начала писать стихи на языке, который был ей чужд и непонятен, — пока её разум не помутился под тяжестью таинственных сил. Другой мужчина обрёл дар предчувствовать беду — способность видеть грядущие несчастья и катастрофы. Но этот дар стал его проклятием: он видел лица тех, кто звал его во тьму, и чувствовал их присутствие даже в самых обыденных ситуациях», — рассказывает маг Павсекакий Богданов.

Какие паранормальные возможности просыпаются в людях после переливания крови? Фото © Freepik

«Кровь — это мост между душами, невидимая нить, связующая прошлое и настоящее. И порой она несёт с собой груз тяжёлых воспоминаний и тайн, что ломает волю и разрушает внутренний баланс», — поясняет маг. Как рассказывает из своей практики эзотерический эксперт, он неоднократно наблюдал случаи, когда люди менялись до неузнаваемости после переливания крови — становились чужими самим себе. Их сущность словно растворялась в алом потоке крови, оставляя лишь тень прежней личности.

В этом есть что-то мистическое и опасное: кровь — это врата в неизведанное измерение. Никто точно не знает, что может прийти через эти врата — могут ли пробудиться древние силы или пробиться из глубин подсознания демоны прошлого. Павсекакий Богданов Маг