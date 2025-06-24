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24 июня, 16:00

Вплоть до потери личности: Маг рассказал, как меняется человек после переливания ему донорской крови

Правда ли, что с людьми, кому переливали кровь, потом начинают твориться странные и мистические вещи? Life.ru выяснил у мага всё про кровь и что именно она может сотворить со своим новым хозяином.

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Вы никогда не задумывались, как алая жидкость, текущая в нас, может влиять на личность человека? А что происходит, если она окажется в чужаке, например, после переливания? Оказывается, эта алая субстанция обладает не только своими прямыми физиологическими свойствами, но и эзотерическими. Вот и нам в Life.ru стало интересно, правда это или миф, что кровь после переливания может менять своего нового носителя. Поэтому мы обратились к магу, чтобы выяснить всё об этом феномене.

Как чужая кровь влияет на организм нового хозяина? Фото © «Шедеврум»

Как чужая кровь влияет на организм нового хозяина? Фото © «Шедеврум»

И первое, что нам сказал эксперт, было то, что кровь — это не просто эликсир жизни, она также является зеркалом души, хранящим в себе отголоски чужих судеб, страстей и скрытых демонов.

Когда кровь вливается в новое тело, она может пробудить нечто чуждое и незнакомое, словно призраки донора поселяются в твоих венах, оставляя после себя следы прошлого. Я встречал человека, после переливания начавшего видеть в снах города и страны, которых никогда не знал, и просыпался с чужими словами на устах.

Павсекакий Богданов

Маг

Когда кровь вливается в новое тело, она может пробудить нечто чуждое и незнакомое, словно призраки донора поселяются в твоих венах, оставляя после себя следы прошлого. Я встречал человека, после переливания начавшего видеть в снах города и страны, которых никогда не знал, и просыпался с чужими словами на устах.
Когда кровь вливается в новое тело, она может пробудить нечто чуждое и незнакомое, словно призраки донора поселяются в твоих венах, оставляя после себя следы прошлого. Я встречал человека, после переливания начавшего видеть в снах города и страны, которых никогда не знал, и просыпался с чужими словами на устах.

Оказалось, что кровь может передать не только жизненную энергию, но и тени привычек: необъяснимую тягу к одиночеству или странным вещам, вкус к опасным развлечениям или даже гнев, что вовсе не свойственен тебе по природе.

«Одна женщина, о которой шептались в старых хрониках и легендах, начала писать стихи на языке, который был ей чужд и непонятен, — пока её разум не помутился под тяжестью таинственных сил. Другой мужчина обрёл дар предчувствовать беду — способность видеть грядущие несчастья и катастрофы. Но этот дар стал его проклятием: он видел лица тех, кто звал его во тьму, и чувствовал их присутствие даже в самых обыденных ситуациях», рассказывает маг Павсекакий Богданов.

Какие паранормальные возможности просыпаются в людях после переливания крови? Фото © Freepik

Какие паранормальные возможности просыпаются в людях после переливания крови? Фото © Freepik

«Кровь — это мост между душами, невидимая нить, связующая прошлое и настоящее. И порой она несёт с собой груз тяжёлых воспоминаний и тайн, что ломает волю и разрушает внутренний баланс», поясняет маг. Как рассказывает из своей практики эзотерический эксперт, он неоднократно наблюдал случаи, когда люди менялись до неузнаваемости после переливания крови — становились чужими самим себе. Их сущность словно растворялась в алом потоке крови, оставляя лишь тень прежней личности.

В этом есть что-то мистическое и опасное: кровь — это врата в неизведанное измерение. Никто точно не знает, что может прийти через эти врата — могут ли пробудиться древние силы или пробиться из глубин подсознания демоны прошлого.

Павсекакий Богданов

Маг

В этом есть что-то мистическое и опасное: кровь — это врата в неизведанное измерение. Никто точно не знает, что может прийти через эти врата — могут ли пробудиться древние силы или пробиться из глубин подсознания демоны прошлого.
В этом есть что-то мистическое и опасное: кровь — это врата в неизведанное измерение. Никто точно не знает, что может прийти через эти врата — могут ли пробудиться древние силы или пробиться из глубин подсознания демоны прошлого.

Поэтому маг Павсекакий Богданов предупреждает: «Берегитесь этого таинственного источника жизни. Кровь — это не только исток силы и продолжения рода, но и ключ к неизведанному миру. В ней скрыты тайны древних цивилизаций и забытых знаний; она способна раскрывать или закрывать двери в другие измерения. И никто не может предсказать с уверенностью, что именно выйдет за порог при следующем переливании или случайном контакте с этим кровавым потоком».

Но не только чужая кровь может влиять на человека, но и её группа, ведь все четыре несут в себе разные дары: кому-то достаются по крови магические способности, а кому-то — иммунитет от укуса комаров. Life.ru также писал про силу имён, как они обрекают людей на те или иные жизненные ситуации и испытания. Например, мужчины с этими именами никогда не женятся по любви, а выбирают жену из выгоды.

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Ольга Годуненко
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