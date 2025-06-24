Магия в пикселях: Психолог объяснила, почему люди верят в «заряженные» обои на телефоне

В онлайн-пространстве набирает популярность необычный товар. Эзотерики предлагают «заряженные» обои на ваш смартфон — от карт Таро до абстрактных узоров. Стоимость символическая – от 50 до 300 рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала доцент кафедры психологии личности СПбГУ, психолог Наталья Искра.

Некоторые пользователи убеждены, что ощущают особую энергетику от этих изображений. Однако психологи видят в этом лишь проявление глубинных механизмов человеческого сознания.

«Если человек искренне верит, что картинка помогает, он начинает действовать более уверенно и целеустремлённо, что в итоге повышает шансы на успех. Однако без реальных действий никакая, даже самая сильная заставка не приведёт к желаемому результату», — подчеркнула эксперт.

Вера в такие изображения относительно безвредна, если человек воспринимает их лишь как дополнительную мотивацию, не заменяющую реальных действий. Однако, предупреждают эксперты, за ширмой «энергетической чистки» или «персонального заряда» скрываются вполне реальные риски. Некоторые продавцы могут выманивать у доверчивых клиентов деньги с карт, превращая виртуальное волшебство в реальный финансовый ущерб.