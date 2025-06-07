«Карта достоинства»: Тарологи начали делать расклады на мужское «хозяйство»

Тарологи, не останавливаясь на предсказаниях будущего, придумали новый способ «гадания» — определение размера мужского достоинства по дате рождения. SHOT сообщает, что для этого достаточно сложить все цифры даты рождения и получить «карту достоинства», которая, по мнению этих «экспертов», расскажет всё о размере и характере мужчины.

Предлагается забавная, но сомнительная схема: сложите все цифры в дате рождения мужчины. Если сумма больше 22, сложите цифры этой суммы. Например, для 11.10.1988 получится 11. Утверждается, что это число соответствует одному из 22 арканов Таро и является «картой достоинства», указывающей на размер и характер мужчины. Разумеется, это лишь предлог для того, чтобы тарологи предложили вам платное толкование «вашего» аркана. Стоит ли верить подобным «предсказаниям» — большой вопрос.