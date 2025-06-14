К деньгам и здоровью: Названы приметы, связанные с божьим коровками

Божьи коровки, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, приносят в дом благополучие и позитив. Их появление в жилище человека также может указывать на скорую свадьбу или рождение детей, подчеркнула мистик.

Кроме того, по её словам, появление необычных насекомых может быть связано с улучшением самочувствия или выздоровлением пожилого человека. А ещё нашествие божьих коровок свидетельствует о климатических изменениях, отметила собеседница «Вечерней Москвы».