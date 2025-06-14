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14 июня, 15:37

К деньгам и здоровью: Названы приметы, связанные с божьим коровками

Экстрасенс Миронова: Божьи коровки приносят в дом благополучие и позитив

Божья коровка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Божья коровка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Божьи коровки, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, приносят в дом благополучие и позитив. Их появление в жилище человека также может указывать на скорую свадьбу или рождение детей, подчеркнула мистик.

Кроме того, по её словам, появление необычных насекомых может быть связано с улучшением самочувствия или выздоровлением пожилого человека. А ещё нашествие божьих коровок свидетельствует о климатических изменениях, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

«Если насекомое садится на левую руку человека, то это всегда к деньгам, на правую — к здоровью», — добавила астролог Ирина Березовская.

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Ранее россиянам рассказали, как избавиться от божьих коровок на даче. Кстати, укус божьей коровки может привести к отравлению и волдырям.

Борис Эльфанд
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