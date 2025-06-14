К деньгам и здоровью: Названы приметы, связанные с божьим коровками
Экстрасенс Миронова: Божьи коровки приносят в дом благополучие и позитив
Божья коровка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Божьи коровки, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, приносят в дом благополучие и позитив. Их появление в жилище человека также может указывать на скорую свадьбу или рождение детей, подчеркнула мистик.
Кроме того, по её словам, появление необычных насекомых может быть связано с улучшением самочувствия или выздоровлением пожилого человека. А ещё нашествие божьих коровок свидетельствует о климатических изменениях, отметила собеседница «Вечерней Москвы».
«Если насекомое садится на левую руку человека, то это всегда к деньгам, на правую — к здоровью», — добавила астролог Ирина Березовская.
Ранее россиянам рассказали, как избавиться от божьих коровок на даче. Кстати, укус божьей коровки может привести к отравлению и волдырям.