В кабмине рассказали, зачем Россия планирует разместить на Луне свою малую АЭС

Россия готовится отправить на Луну ядерную энергоустановку малой мощности. Подобные планы озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

«Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнёрами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идёт о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», — заявил он в преддверии ПМЭФ.

Целью размещения малой АЭС, как уточнил Мантуров, является как обеспечение стабильного электроснабжения будущей лунной станции, так и апробация технологий, имеющих фундаментальное значение для последующих этапов освоения космического пространства.

Вице-премьер отметил, что освоение глубин космоса невозможно без предварительного изучения ближайших просторов Вселенной, в частности Луны. По словам Мантурова, Россия отдаст приоритет исследованию Луны и Венеры, а затем рассмотрит Марс. Создание международной лунной станции намечено на 2035 год.