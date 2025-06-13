ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:43

В кабмине рассказали, зачем Россия планирует разместить на Луне свою малую АЭС

Мантуров: Россия планирует доставить на Луну АЭС малой мощности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mozzyb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mozzyb

Россия готовится отправить на Луну ядерную энергоустановку малой мощности. Подобные планы озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

«Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнёрами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идёт о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», — заявил он в преддверии ПМЭФ.

Целью размещения малой АЭС, как уточнил Мантуров, является как обеспечение стабильного электроснабжения будущей лунной станции, так и апробация технологий, имеющих фундаментальное значение для последующих этапов освоения космического пространства.

Вице-премьер отметил, что освоение глубин космоса невозможно без предварительного изучения ближайших просторов Вселенной, в частности Луны. По словам Мантурова, Россия отдаст приоритет исследованию Луны и Венеры, а затем рассмотрит Марс. Создание международной лунной станции намечено на 2035 год.

Ядерная станция на Луне и исследования Венеры: В Роскосмосе рассказали о грандиозных планах
Ядерная станция на Луне и исследования Венеры: В Роскосмосе рассказали о грандиозных планах

Ранее появились данные о колоссальных запасах платиновых металлов на Луне: учёные оценивают их в 30 тысяч тонн, что эквивалентно примерно $1 трлн. Эти ценные ресурсы, по мнению исследователей, сосредоточены в 6500 обнаруженных ими кратерах.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar