На Луне нашли 6500 кратеров с запасами платины на $1 трлн

Учёные выдвинули предположение о наличии на Луне металлов платиновой группы. Общая масса этих запасов может достигать 30 тысяч тонн, а их стоимость — около $1 трлн. Журнал Planetary and Space Science сообщает, что исследователи идентифицировали 6500 кратеров, содержащих металлы.

Согласно выводам учёных, в кратерах сохранились следы от метеоритов, в которых высокая концентрация платины, палладия, родия и других ценных элементов. Эти метеориты достигли Луны на низкой скорости, что помогло сохранить часть металлов.

Авторы исследования отмечают, что добывать ресурсы на Луне может оказаться проще, чем на астероидах. Расстояние до Луны меньше, а гравитация помогает проводить устойчивые операции. Однако правовые вопросы остаются неясными. Договор о космосе 1967 года запрещает присвоение космических объектов, но не определяет правила для частной добычи.