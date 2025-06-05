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5 июня, 05:13

На Луне нашли 6500 кратеров с запасами платины на $1 трлн

Луна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

Луна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

Учёные выдвинули предположение о наличии на Луне металлов платиновой группы. Общая масса этих запасов может достигать 30 тысяч тонн, а их стоимость — около $1 трлн. Журнал Planetary and Space Science сообщает, что исследователи идентифицировали 6500 кратеров, содержащих металлы.

Согласно выводам учёных, в кратерах сохранились следы от метеоритов, в которых высокая концентрация платины, палладия, родия и других ценных элементов. Эти метеориты достигли Луны на низкой скорости, что помогло сохранить часть металлов.

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Авторы исследования отмечают, что добывать ресурсы на Луне может оказаться проще, чем на астероидах. Расстояние до Луны меньше, а гравитация помогает проводить устойчивые операции. Однако правовые вопросы остаются неясными. Договор о космосе 1967 года запрещает присвоение космических объектов, но не определяет правила для частной добычи.

Как сообщал Life.ru, российская лунная программа начнёт получать финансирование в 2025 году. Президент РАН Геннадий Красников сообщил на собрании академии, что эти средства пойдут на создание национальной лунной станции.

Лия Мурадьян
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