РФ и КНР договорились о совместном проекте по созданию электростанции на Луне
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В рамках сотрудничества между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией (КНКА) планируется возведение лунной электростанции. В отношении данной инициативы стороны подписали меморандум, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» отметили, что подписание меморандума о создании станции стало важным результатом переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Планируется, что объект начнёт функционировать в 2036 году и будет использоваться для научных исследований и испытания технологий, обеспечивающих её автономную работу. Эти разработки необходимы для подготовки к будущим пилотируемым миссиям на Луну.
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров лидеры стран согласовали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. Стороны также утвердили заявление, в котором подтвердили намерение углублять всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, открывая новую главу в двусторонних отношениях.