Финансирование лунной программы РФ начнётся уже в этом году

Российская лунная программа получит финансирование с 2025 года. Как сообщил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании академии, эти средства будут направлены на реализацию проекта по созданию национальной лунной станции.

«Что касается лунной программы, то она включает в себя семь лунных миссий с различными научными задачами. Это большая и очень ответственная программа и, конечно, серьёзный вызов для наших академических институтов. Финансирование этой программы начнётся уже в этом году», — сказал глава РАН на общем собрании академии.

Он пояснил, что начальная фаза исследований будет осуществляться автоматическими аппаратами. В первую очередь планируется изучить полярные регионы Луны, где сосредоточены значительные запасы водяного льда, а также провести забор лунного грунта для последующего анализа. На следующем этапе программой предусмотрена отправка луноходов, которые займутся детальным обследованием территории и подготовкой площадки для размещения будущей российской лунной базы.