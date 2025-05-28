Маск назвал главной целью SpaceX полёт на Марс и высадку на Луну по пути

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что полёт на Марс — это его главная задача. Он также не исключил варианты возвращения на Луну «по пути», сообщает газета Washington Post

«Я думаю, что главной целью должен быть Марс. <…> Возможно, по пути мы могли бы вернуться на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после Аполлона», — отметил Маск.

«Значительное улучшение по сравнению с последним полётом! <…> Много хороших данных для обзора», — прокомментировал неудачу Маск в соцсети X.

В следующие месяцы миллиардер пообещал проводить испытательные полёты каждые три-четыре недели.