Маск назвал главной целью SpaceX полёт на Марс и высадку на Луну по пути
Илон Маск Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что полёт на Марс — это его главная задача. Он также не исключил варианты возвращения на Луну «по пути», сообщает газета Washington Post
«Я думаю, что главной целью должен быть Марс. <…> Возможно, по пути мы могли бы вернуться на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после Аполлона», — отметил Маск.
Как сообщал Life.ru, ракета Маска Starship успешно стартовала во время девятого испытательного запуска. Однако на орбите она вышла из-под контроля и не смогла вернуться на Землю.
«Значительное улучшение по сравнению с последним полётом! <…> Много хороших данных для обзора», — прокомментировал неудачу Маск в соцсети X.
В следующие месяцы миллиардер пообещал проводить испытательные полёты каждые три-четыре недели.
А ранее стали известны причины «исчезновения» Маска из политики. По данным СМИ, миллиардер не дал значительных результатов, что и повлекло его уход из команды Дональда Трампа.