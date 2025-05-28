SpaceX потеряла связь со Starship во время девятого тестового полёта

Девятый испытательный полёт лунного корабля Starship компании SpaceX закончился неудачно. У корабля вышла из строя система управления высотой полёта.

Потеря связи с кораблём Starship. Видео © X / NASASpaceflight

После выхода на орбиту Земли звездолёт совершил один виток и начал неуправляемое вхождение в атмосферу над Индийским океаном. После чего с кораблём пропала связь, сообщили в ходе трансляции в американском космическом агентстве.