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28 мая, 01:24

SpaceX потеряла связь со Starship во время девятого тестового полёта

Девятый испытательный полёт лунного корабля Starship компании SpaceX закончился неудачно. У корабля вышла из строя система управления высотой полёта.

Потеря связи с кораблём Starship. Видео © X / NASASpaceflight

После выхода на орбиту Земли звездолёт совершил один виток и начал неуправляемое вхождение в атмосферу над Индийским океаном. После чего с кораблём пропала связь, сообщили в ходе трансляции в американском космическом агентстве.

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Как сообщал Life.ru, полёт Starship должен был продлиться около одного часа и завершиться приводнением в Индийском океане. Ускоритель от звездолёта должен приземлиться в Мексиканском заливе.

Обложка © NASA

Лия Мурадьян
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