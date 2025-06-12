Ядерная станция на Луне и исследования Венеры: В Роскосмосе рассказали о грандиозных планах

Роскосмос поставил амбициозные задачи на ближайшее будущее, включая строительство первой ядерной электростанции на Луне и возобновление исследований Венеры. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов озвучил планы в своем поздравительном обращении ко Дню России.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат», — сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.

Помимо этого, по его словам, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли. Он отметил, что День России напоминает о единстве, целеустремленности и огромном потенциале страны и каждого гражданина, а космические достижения являются воплощением силы национального характера.