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Регион
3 июня, 16:38

«Роскосмос»: Россия запустит более 100 спутников для управления беспилотниками

Спутник. Обложка © Freepik

Спутник. Обложка © Freepik

Россия планирует масштабное развёртывание орбитальной группировки из более чем ста спутников для обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, представляя национальный космический проект.

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде он продемонстрировал слайд, где фигурировала формула «102 + 1 КА», указывающая на количество аппаратов, предназначенных для управления БАС (беспилотными авиационными системами).

«Развёртывание спутниковой сети в интересах управления БАС (беспилотных авиационных систем — Прим. Life.ru), 102 + 1 КА (космический аппарат. — Прим. Life.ru)», — говорится на слайде Баканова.

Баканов: Роскосмос планирует развивать космический туризм на базе РОС
Баканов: Роскосмос планирует развивать космический туризм на базе РОС

Ранее Владимир Путин поручил главе «Роскосмоса» содействовать запуску на орбиту малых космических аппаратов для научных и образовательных задач. Также Life.ru рассказывал, что госкорпорация придумала ответ ракете Starship Илона Маска

Анастасия Никонорова
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