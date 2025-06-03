«Роскосмос»: Россия запустит более 100 спутников для управления беспилотниками
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Россия планирует масштабное развёртывание орбитальной группировки из более чем ста спутников для обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, представляя национальный космический проект.
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде он продемонстрировал слайд, где фигурировала формула «102 + 1 КА», указывающая на количество аппаратов, предназначенных для управления БАС (беспилотными авиационными системами).
«Развёртывание спутниковой сети в интересах управления БАС (беспилотных авиационных систем — Прим. Life.ru), 102 + 1 КА (космический аппарат. — Прим. Life.ru)», — говорится на слайде Баканова.