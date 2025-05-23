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23 мая, 16:03

Путин поручил «Роскосмосу» помочь запустить на орбиту научные и учебные аппараты

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству «Роскосмоса» оказать помощь в выводе на орбиту малых космических аппаратов, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться в научных и учебных целях. Текст поручения приводится на сайте Кремля.

«Госкорпорации «Роскосмос» с учётом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы «Универсат», — сказано в документе по итогам встречи Путина со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана.

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Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31», предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию, готовится к старту с космодрома Байконур в июле. Аппарат «отвезёт» на МКС топливо, воду, продукты питания, научное оборудование и другие необходимые грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции.

Татьяна Миссуми
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