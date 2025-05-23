Путин поручил «Роскосмосу» помочь запустить на орбиту научные и учебные аппараты

Президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству «Роскосмоса» оказать помощь в выводе на орбиту малых космических аппаратов, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться в научных и учебных целях. Текст поручения приводится на сайте Кремля.

«Госкорпорации «Роскосмос» с учётом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы «Универсат», — сказано в документе по итогам встречи Путина со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана.