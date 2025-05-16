В «Роскосмосе» назвали предварительную дату старта корабля «Прогресс МС-31» к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-31», предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), готовится к старту с космодрома Байконур в июле. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», отметив успешное завершение ряда важных испытаний.

В частности, завершились проверки корабля в безэховой камере, где он был помещён в специальное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом. Эта процедура необходима для тщательной проверки функционирования бортовых радиосистем корабля и их соответствия установленным требованиям.

«Сегодня завершились его испытания в безэховой камере», – говорится в телеграм-канале ведомства.

«Прогресс МС-31» доставит на МКС топливо, воду, продукты питания, научное оборудование и другие необходимые грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа и проведения научных экспериментов на орбите. Запуск корабля является важной частью программы обеспечения МКС и поддержания её работоспособности. Точная дата запуска будет объявлена позднее.