«Роскосмос» прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного

Космодром Восточный в Амурской области продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на лесные пожары в окрестностях. Об этом сообщил «Роскосмос» в своём Telegram-канале. По данным администрации закрытого города Циолковский, где проживают в основном сотрудники космодрома, очаги возгорания локализованы, угрозы для населения нет.

Пожар возник в лесном массиве Свободненского района с фронтом до 8 км. Быстрое распространение огня было вызвано сухой погодой и сильным ветром с порывами до 24 м/с. Тем не менее, пожарные службы совместно с подразделениями космодрома принимают все необходимые меры для предотвращения распространения пламени в сторону стратегического объекта.