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Регион
13 мая, 16:06

«Роскосмос» прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного

Фото © Telegram / МЧС Амурской области

Фото © Telegram / МЧС Амурской области

Космодром Восточный в Амурской области продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на лесные пожары в окрестностях. Об этом сообщил «Роскосмос» в своём Telegram-канале. По данным администрации закрытого города Циолковский, где проживают в основном сотрудники космодрома, очаги возгорания локализованы, угрозы для населения нет.

Пожар возник в лесном массиве Свободненского района с фронтом до 8 км. Быстрое распространение огня было вызвано сухой погодой и сильным ветром с порывами до 24 м/с. Тем не менее, пожарные службы совместно с подразделениями космодрома принимают все необходимые меры для предотвращения распространения пламени в сторону стратегического объекта.

Космический центр «Восточный» активно задействован в ликвидации возгорания, предоставив тяжёлую технику, пожарные автомобили и личный состав для поддержки экстренных служб. Ситуация находится под совместным контролем региональных властей и руководства космодрома, все работы на объекте продолжаются в плановом режиме.

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Ранее сообщалось, что космодром Восточный оказался окутан дымом. Также лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. В серьёзной опасности оказался и населённый пункт Циолковский. Город был заблокирован огнём, из-за чего местные жители не могли выехать.

Марина Фещенко
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