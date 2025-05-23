Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета «Союз-2.1б». Фото © Роскосмос
В пятницу 23 мая с космодрома Плесецк произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«23 мая 2025 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) в интересах Минобороны РФ осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Роскосмос» сообщал, что транспортный корабль «Прогресс МС-30» успешно соединился с российским модулем «Звезда» на Международной космической станции. Стыковка с МКС прошла в автоматическом режиме. Корабль доставил на орбиту более 2,5 тонны груза, включая оборудование, одежду, продукты питания, медицинские и гигиенические средства, а также топливо и азот. Следующий груз уже в июле доставит на Международную космическую станцию корабль «Прогресс МС-31».