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30 марта, 12:39

Первая немецкая ракета-носитель упала в море на 30 секунде полёта – жуткое видео штопора

Немецкая ракета-носитель Spectrum загорелась и упала вскоре после пуска

Ракета-носитель Spectrum. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Isar Aero

Ракета-носитель Spectrum. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Isar Aero

Первая немецкая ракета-носитель Spectrum стартапа Isar Aerospace загорелась и рухнула в море через 30 секунд после запуска. Транслировал пуск YouTube-канал компании.

Пуск ракеты. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Karthik Naren

Запускали ракету с космопорта Аннёйа в Норвегии. Примерно через полминуты после запуска аппарат воспламенился и ушёл в штопор. В Isar Aerospace довольны таким результатом, ведь это даст компании много нового опыта и данных. Конструкторы изначально не рассчитывали, что ракета доберётся до орбиты.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum производства ФРГ имеет высоту в 28 метров. Она предназначена для доставки грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту.

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Владимир Озеров
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