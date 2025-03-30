Первая немецкая ракета-носитель упала в море на 30 секунде полёта – жуткое видео штопора
Немецкая ракета-носитель Spectrum загорелась и упала вскоре после пуска
Ракета-носитель Spectrum. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Isar Aero
Первая немецкая ракета-носитель Spectrum стартапа Isar Aerospace загорелась и рухнула в море через 30 секунд после запуска. Транслировал пуск YouTube-канал компании.
Пуск ракеты. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Karthik Naren
Запускали ракету с космопорта Аннёйа в Норвегии. Примерно через полминуты после запуска аппарат воспламенился и ушёл в штопор. В Isar Aerospace довольны таким результатом, ведь это даст компании много нового опыта и данных. Конструкторы изначально не рассчитывали, что ракета доберётся до орбиты.
Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum производства ФРГ имеет высоту в 28 метров. Она предназначена для доставки грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту.
Ранее в Минобороны России рассказали, что с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Старт прошёл успешно.