На Западе допустили удар «Длинного Нептуна» ВСУ по Москве

Украинская крылатая ракета «Длинный Нептун» способна нанести удар по Москве. Об этом сообщает издание 19FortyFive. Обозреватель Исаак Зейтц отметил, что ранее ракета «Нептун» предназначалась для поражения морских целей.

«Дозвуковая скорость и низковысотный профиль полёта затрудняют её обнаружение и перехват, что повышает её эффективность против морских целей», — указано в материале.

Обозреватель объяснил, что эта ракета применяет инерциальную навигацию на основном этапе траектории, а на завершающем этапе использует активное радиолокационное самонаведение. Он отметил, что версия для наземных атак была оборудована новой системой наведения и впервые поступила на вооружение в 2023 году.

В статье указано, что ракета «Длинный Нептун» имеет увеличенную дальность полёта до 1000 километров. Это позволяет вооружению поражать цели в глубине территории противника. Однако обозреватель выразил сомнение, что Киев будет использовать ракету для атак по столице РФ, так как город надёжно защищён средствами ПВО. По его словам, «Длинный Нептун» будут применять для ударов по нефтезаводам и крупным военным группировкам.